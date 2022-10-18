巴西聖保羅台灣電影展 放映海角七號等片

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（中央社記者唐雅陵聖保羅17日專電）巴西聖保羅文教中心15日及16日舉行「2022年歡慶雙十國慶台灣電影展」，放映海角七號等3部影片，吸引當地僑胞、日、韓移民與巴西影迷約400餘人次到場觀影。

由淡江大學巴西校友會主辦的「2022年歡慶雙十國慶台灣電影展」延續9月26日至10月14日在聖保羅大學舉辦的第3屆台灣電影展「台灣電影的草根性視野」，15及16日兩天放映3部與原住民有關的影片「聽見歌再唱」、「Kano」和「海角七號」。

巴西是日本以外日裔最多的國家。2022年歡慶雙十國慶台灣電影展策展人、僑務促進委員謝如欣15日開幕當天表示，台灣與日本的歷史文化關係密切，許多巴西早期的台灣移民也受到日裔的照顧，尤其聖保羅文教中心座落在聖保羅市有日本城之稱的自由區，希望透過這3部影片推廣台灣電影，與巴西的日裔分享台日友誼的故事。

主辦單位在開幕茶會特別訂製台式奶油小泡芙搭配巴西鹹甜點，讓與會者除了從視聽角度認識台灣外，還能透過味蕾享受台灣的甜蜜。

淡江大學巴西校友會會長鄭宏翔說，本次透過台灣電影展讓淡江校友會成員齊聚一堂，非常感謝謝如欣及文教中心積極籌備活動及布置場地，希望活動圓滿順利，未來校友會能舉辦更多類似活動。

駐聖保羅辦事處長馮光中也是淡大校友，在經歷COVID-19（2019冠狀病毒疾病）兩年疫情衝擊後，馮光中感謝謝如欣精心策劃台灣電影節，透過辦事處向文化部爭取光點計畫經費，在聖保羅大學電影系、淡江校友會及巴西南卡西希亞斯市（Caxias do Sul）文化局協助下，順利舉行台灣電影節系列活動，促進台巴文化交流，提升台灣在巴西形象。

馮光中說，台灣電影產業發跡於20世紀初，自日治時代便從日本引進最新電影拍攝技術及經驗，近年來台灣新銳導演輩出，如李安、魏德聖、蔡明亮、九把刀、吳念真、齊柏林及王彤等，他們的影視作品成為台灣不同世代的共同記憶。

他說，台灣多元自由的文化也使電影產業蓬勃發展，在華人圈乃至全世界都具有影響力，盼未來大家持續支持台灣影視作品。

導演魏德聖及楊智麟也透過事前錄製的影片預祝台灣電影展圓滿成功，盼透過這項活動使巴西觀眾更深入瞭解台灣電影文化。（編輯：郭中翰）1111018