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新北市國際紀錄片月 10/30起放映26部精選片

2022/10/25 11:46
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（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市政府新聞局今天表示，「2022新北市國際紀錄片月」10月30日起跑，共提供26部國內外精選片單輪番放映，所有場次均免費觀賞，各場次活動開放事先報名。

新聞局發布新聞稿表示，「2022新北市國際紀錄片月」活動10月30日至11月30日止，於府中15紀錄片放映院展開，今年規劃3大主題單元，「國內院線精選—台灣的故事」、「國際紀錄片大賞—藝術家的故事」及「2022新北市紀錄片獎優選影片」。

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新聞局長張愛晶表示，新北市紀錄片獎已經走過12個年頭，自2012年創辦至今，已培育出111名導演，完成120部優選作品，今年13部優選影片放映後，都會邀請創作導演出席映後座談，暢談拍攝點滴，到場觀眾還有機會獲得限量劇照明信片。

新聞局表示，「2022新北市國際紀錄片月」所有場次均免費觀賞，各場次活動開始前1週於accupass開放事先報名，並保留部分名額於活動現場讓觀眾候補。（編輯：李錫璋）1111025

張愛晶
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