外交部推新南向電影節 6部多元電影華山免費看

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（中央社記者賴于榛台北29日電）為進一步促進台灣與新南向國家的文化鏈結，外交部昨天起在台北市光點華山電影館舉辦「2022外交部映像新南向電影節」，推出包含越南、新加坡、泰國與台灣在內的6部多元電影共12場次免費看。

外交部今天發布新聞稿指出，昨天晚間在華山1914文創產業園區及光點華山電影館舉辦「2022外交部映像新南向電影節」開幕茶會及開幕片放映會，邀請越南、新加坡、泰國、馬來西亞及菲律賓等新南向國家駐台代表與官員、參展影片導演暨劇組人員共襄盛舉。

外交部常務次長俞大㵢致詞時說，台灣自2016年起推動新南向政策，秉持「以人為本」的核心價值，促進區域人才交流，在2019年疫情前共有277萬名新南向國家旅客來台觀光，在台移工人數更逾69萬人，提升台灣文化的多元性與豐富性。

為進一步促進台灣與新南向國家的文化鏈結，俞大㵢說，今年首次舉辦新南向電影節，邀請新南向國家駐台機構推薦電影，將各國豐富多元的文化面貌展現在國人及新住民眼前，包含印度「萬萬沒想到」、印尼「逆者」、新加坡「我們唱著的歌」、馬來西亞「夕霧花園」及泰國「借來的100天」。

台灣部分，俞大㵢表示，這次也特別重映去年票房保證的國片「聽見歌 再唱」，透過呈現這些承載新南向國家人民記憶的作品，帶領觀眾跨越國界及語言的限制，激起台灣與新南向各國間不同文化的共鳴，在台灣邊境管制逐漸鬆綁的時刻，相信未來人與人之間的交流會更緊密。

新加坡駐台代表葉偉傑（Yip Wei Kiat）致詞時說，「映像新南向電影節」是台灣與新南向國家民間交流的典範，很開心這次能透過電影介紹新加坡民謠的發展；泰國駐台代表曾德榮 （Twekiat Janprajak）表示，台泰雙邊各領域交流在「新南向政策」下更形緊密，觀迎台灣民眾欣賞泰國電影。

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台灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌則認為新南向電影展對促進台灣與新南向夥伴國家的文創鏈結甚具意義，期盼新南向電影展明年續辦，並可邀請參展影片的導演來台分享。

外交部指出，2022外交部映像新南向電影節精選新南向目標國家包含印度、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國及台灣的代表電影，28日至30日將在光點華山電影館舉行共12場免費放映會，歡迎民眾踴躍參加。（索票資訊：https://www.facebook.com/2022nspff/）。（編輯：翟思嘉）1111029