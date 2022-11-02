陳昊森「第9節課」惡整老師不成 反被許瑋甯撩

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（中央社記者葉冠吟台北2日電）演員許瑋甯新戲「她和她的她」掀討論，而與陳昊森大談師生戀的「第9節課」接連上檔，今天釋出正式預告，惡霸學生陳昊森本想壁咚許瑋甯挑釁，反被嗆沒談過戀愛，殺傷力十足。

「第9節課」預告中，許瑋甯飾演的國文老師進入高中教學後，被愛惹事的資優生張一翔（陳昊森飾）盯上頻頻刁難，面對陳昊森壁咚挑釁，許瑋甯不但不迴避，還回嗆：「你沒談過戀愛吧」。回想拍攝時，陳昊森也透過劇組笑言，當時聽到台詞時覺得殺傷力滿分，「拍攝當下真的有被嗆到，感覺自己瞬間從野狼變小綿羊」。

而許瑋甯也因與陳昊森的曖昧情愫，被飾演家長會長、陳昊森媽媽的尹馨言語和行動羞辱，不僅送上一記耳光，還當眾怒斥「你沒資格教我兒子」，讓許瑋甯嚐盡苦頭。回憶這場耳光戲，許瑋甯笑說劇中雖然和尹馨針鋒相對，但其實自己非常欣賞尹馨，在拍攝時反而還會開完笑說：「我真的討厭不了妳，妳要打就打吧」。

師生戀關係得面對許多爭議、質疑和世俗眼光，角色內心也充滿自我懷疑與掙扎，許瑋甯表示：「這段關係面對很多體制跟原則性的矛盾跟拉扯，這部戲就是讓大家知道，當你決定一件事、當你愛了，是充滿力量的。」

「第9節課」將於12月11日晚上8時在愛奇藝國際版及東森戲劇台播出。（編輯：張芷瑄）1111102