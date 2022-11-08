時人2022最性感男人 克里斯伊凡：我媽會超開心

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（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）漫威電影「美國隊長」主角克里斯伊凡（Chris Evans）今天獲時人雜誌（People Magazine）選為2022年「最性感男人」，受訪時直呼「我媽會超開心」。

曾與克里斯伊凡合作，飾演「蟻人」的男星保羅路德（Paul Rudd）是上個年度的「最性感男人」。

路透社報導，41歲的克里斯伊凡還是黃金單身漢，他說「最性感男人」頭銜「感覺像是一種看似謙虛實則自誇的奇怪形式」。然而，他渴望與他最大的粉絲分享這個消息：他媽媽。

克里斯伊凡在時人雜誌訪問中說：「我媽會超開心。她對我所做的一切引以為榮，不過這是她真正可以拿去炫耀的事。」

從2000年演出第一部電視劇「異性」（Opposite Sex），到2019年演出漫威電影「復仇者聯盟4：終局之戰」（Avengers: Endgame）的美國隊長角色，克里斯伊凡的人氣逐年高漲。

儘管在好萊塢獲得許多肯定，這位電影「灰影人」（The Gray Man）中的大反派在表演之外還有其他抱負，包括結婚生子。

克里斯伊凡說：「這當然是我想要的。有些事只想為自己，或是為我的家人和朋友而做。我當前生涯最令人愉快的方面是有足夠安全感，可以不用這麼拚。我感覺有多一點自由，可以抽出時間離開這個行業，當我回歸時，仍能找到可以滿足我創意愛好的計畫。」

雖然他對於以「性感」形容自己感到不自在，但在波士頓出生的他並不羞於以此字眼形容他的家鄉。

他說：「那裡有超豐富的歷史！我愛那裡的口音。對我來說，口音就是家鄉的感覺。我愛那裡的天氣、季節、運動隊伍。但波士頓最性感的地方…也許是我們的大學。我們有很多好學校。」

儘管克里斯伊凡還在習慣他的新封號，他告訴時人雜誌，當他變得「又老又滿臉皺紋」時，他會好好地回顧這項榮譽，回憶「想當年」也曾風光過。

他說：「不管是何種身分，我很榮幸能成為大家討論的對象。」（譯者：盧映孜/核稿：戴雅真）1111108