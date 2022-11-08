「和平歸來」推4語片尾曲 致敬為疫情付出外籍醫護

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政治影集「國際橋牌社」外傳「和平歸來」片尾曲「為著心所愛的人」馬來西亞語版，由真實一線醫護人員獻聲配唱，包含醫師黃漢斌（左起）、吳立民、陳志金及陳志金夫人賴邦琪。（馬克吐溫國際影像提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月8日

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（中央社記者葉冠吟台北8日電）政治影集「國際橋牌社」外傳「和平歸來」片尾曲「為著心所愛的人」發表後引發熱烈迴響，劇組也陸續曝光馬來西亞語、粵語及菲律賓語版本，致敬疫情中默默付出的外籍無名英雄。

「和平歸來」是以2003年台灣爆發SARS（嚴重急性呼吸道症候群）為背景改編創作的迷你影集，集結鍾瑶、陳以文、柯宇綸、張詩盈、莫愛芳、百白、檢場等演員參與。

劇組強調，製作不同語言版本的片尾曲，是為了要感謝在疫情期間默默貢獻的外籍無名英雄。無論是SARS或COVID-19（2019冠狀病毒疾病），這些外籍僑胞、外籍看護挺身在第一線付出，卻因語言或國籍隔閡讓他們常被遺忘，希望透過多語言片尾曲讓他們的努力被看見，也是醫生顧問提出的發想。

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劇組還特別邀請敏盛綜合醫院副院長醫師吳立民、秀傳醫院醫師黃漢斌、奇美醫院加護醫學部ICU醫師陳志金來獻唱馬來語版本，他們不只是經歷過SARS的一線醫療人員，又都出身於馬來西亞。陳志金的夫人、SARS期間為專科護理師的賴邦琪也前來獻聲，在不懂馬來語的情況下，依舊做足功課完美呈現。

劇組也希望讓這樣的感動不分國籍傳下去，也期待能透過不同語言版本的MV，讓更多海外醫護朋友可以收到這首歌中所包含的感謝之意。（編輯：張芷瑄）1111108