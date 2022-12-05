獲甘迺迪中心榮譽獎 喬治克隆尼：沒想過有這天

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國藝文界終身成就大獎「甘迺迪中心榮譽獎」今天在華盛頓甘迺迪中心頒獎，獲獎者包括電影明星喬治克隆尼，以及靈魂樂傳奇歌手葛蕾蒂絲奈特（Gladys Knight）。

法新社報導，好萊塢一線明星和華盛頓政界人士還將在這場年度盛會上，讚揚愛爾蘭搖滾樂團U2、古巴出生的美國作曲家李昂（Tania Leon）以及當代基督教流行樂女王艾美葛蘭特（Amy Grant），這是美國首都罕見的紅毯之夜。

拜登將與妻子吉兒（Jill Biden）、副總統賀錦麗（Kamala Harris）伉儷，一同在總統包廂參加這場已邁入第45個年頭的盛宴。去年冬天拜登恢復總統慣例出席，是5年來第1次有現任總統現身這場頒獎典禮。

前總統川普任內並未出席「甘迺迪中心榮譽獎」（Kennedy Center Honors）頒獎典禮，因為川普首任任期時，有多位獲獎藝術家揚言，如果川普在場，就要抵制這場盛會。

喬治克隆尼（George Clooney）是1位受人敬重的演員和人道主義者，1990年代因影集「急診室的春天」（ER）嶄露頭角，預計他將與身為人權律師的夫人阿瑪爾克隆尼（Amal Clooney）一起走紅毯。

這位61歲的奧斯卡得主以電影「繼承人生」（The Descendants）、「諜對諜」（Syriana）和「瞞天過海」（Ocean's Eleven）聞名，他還擔任過導演和製片人。

喬治克隆尼發布聲明說：「在肯塔基州的小鎮長大，我從沒想過有天會成為甘迺迪中心榮譽獎得主，能和其他不可思議的藝術家相提並論是莫大的榮幸。」

78歲、唱紅Midnight Train to Georgia的歌手葛蕾蒂絲奈特也說，能成為得主備感榮幸，這感覺言語難以形容。

被稱為「靈魂女王」的葛蕾蒂絲奈特還說：「甘迺迪中心對藝術的投入無與倫比，我非常感謝這一刻。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1111205