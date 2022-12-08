音樂關鍵字再傳捷報 奪亞洲電視大獎最佳兒童節目

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「亞洲電視大獎」8日晚間在新加坡聖淘沙舉辦頒獎典禮，客家電視台「音樂關鍵字」奪下最佳兒童節目獎，由節目製作人羅亦娌代表領獎。（羅亦娌提供）中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年12月8日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡8日專電）客家電視台「音樂關鍵字」接連兩天獲得國際肯定，今晚奪下「亞洲電視大獎」最佳兒童節目獎。節目製作人羅亦娌表示，開心受到國際肯定，她在台上也特地用客語表達感謝。

客家電視台兒少節目「音樂關鍵字-你好！我叫江東平」昨天才在新加坡舉行的「亞洲影藝創意大獎」拿下最佳兒童節目獎，今晚在聖淘沙舉辦的2022亞洲電視大獎（Asian TV Awards）頒獎典禮再傳捷報，同樣奪下最佳兒童節目獎。

節目製作人、客家電視台節目部經理羅亦娌接受中央社記者訪問時表示，開心受到國際肯定。客台身為族群頻道之一，更有責任要做優質的兒少節目。

羅亦娌說，她上台致詞特地用自己覺得「最美麗的語言」，也就是客語，表達感謝。

她表示，「音樂關鍵字」是一系列的節目，每一集都有不同音樂知識，都是不同故事，與青少年生活議題息息相關。獲獎的這集節目講述一個患有自閉症的青少年透過音樂交到朋友的故事。

羅亦娌先前受訪指出，這是客家電視台針對青少年做的音樂動畫科普系列節目，主要是在音樂裡面找到科學知識，透過動畫、深入淺出的方式讓觀眾了解科學。

她說，客家電視應該是全台、甚至是全球首創，製作音樂相關的科學節目，內容涵蓋腦科學、生物學、心理學及物理學等。

除了客家電視台，民視今晚也拿下3個獎項。據民視新聞網報導，「來自海底的一堂課」獲得最佳單則新聞報導，民視英語主播陳思頌拿下最佳主播獎，「民視異言堂-裹著糖衣的騙局」奪下最佳時事節目。（編輯：林憬屏）1111208