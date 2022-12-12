「商魂」揭水泥業經營權大戰 市原隼人跨海飆戲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

改編自台灣實業家林燈真人真事的商戰影集「商魂」12日舉辦卡司發布會，演員徐鈞浩（左起）、田中千繪、邵雨薇、傅孟柏、李國毅、市原隼人、周曉涵、朱德剛出席。（欣蘭提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北12日電）改編自台灣實業家林燈真人真事的商戰影集「商魂」，今天舉辦卡司發布會，找來傅孟柏、邵雨薇飾演林燈夫婦，更跨海邀請日星市原隼人首度參演，還原水泥經營權大戰歷史。

「商魂」以林燈創辦國產實業，並將其發展為台灣首屈一指企業集團的故事為背景，影集將重現他當年參與水泥經營權大戰的歷史事件，揭露鮮為人知的商戰內幕，單集製作近新台幣千萬，由製作人高瑞陽、導演洪子鵬操刀，卡司還集結田中千繪、喜翔、朱德剛、徐鈞浩、林在培等藝人。

其中，14歲以日本導演岩井俊二「青春電幻物語」出道的市原隼人，在「商魂」裡飾演望族千金周曉涵的情夫，角色遊走於道德禁忌邊緣、貪婪冷血。市原隼人受訪時坦言：「他是平常難得一見真正的大壞蛋，實在是太毒了，讓我在片場一度吃不下飯也睡不好。」

第2次來台的市原隼人感謝劇組及演員照顧，他表示，當初接到邀約時，就堅信能透過參與台灣戲劇獲得不一樣的體驗，「我不會中文也不會台語，和大家溝通的方式就是演戲，努力透過眼神和身體去做交流」。他與周曉涵有大量親密戲，讓周曉涵苦笑一度壓力大到夢見自己掉光頭髮。

市原隼人也透露，此行來台最難忘的就是抵達第一天，傅孟柏邀他到家中吃晚飯，「當時我真是高興都快要哭了，一路暢聊到半夜才離開，且透過這次來台演出的機會，讓我由衷地愛上台灣，很感恩」。

傅孟柏不好意思說，當晚準備簡單外賣，但都是自己跑腿親自購買，希望讓市原隼人感受到台灣的溫暖。

李國毅在劇中與市原隼人關係對立，飾演出身貧窮的街頭小子，為求上位不惜入贅周曉涵。同樣飾演反派的李國毅，有不少動作戲，受訪時透露身上大小傷無數，前幾天和市原隼人的一場打戲中，得被對方一腳踩在地上，卻不小心撞傷眼角，今天記者會還戴著墨鏡遮傷口。

李國毅認為拍戲難免受傷，沒刻意讓市原隼人知道，就怕對方自責。市原隼人今天得知後，帶著歉意表示，難忘李國毅挨打時一直喊「沒關係」，稱讚對方很敬業，直呼「我要向你學習」。

「商魂」預計2023年底播出。（編輯：管中維）1111212

商戰影集「商魂」改編自台灣實業家林燈真人實事，演員傅孟柏（右）、邵雨薇（左）劇中飾演林燈夫婦，攜手共度生意戰場中的各種難關。（欣蘭提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月12日