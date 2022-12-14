柴智屏揭流星花園選角秘辛 曾寶儀擦身杉菜一角

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公視節目「姐妹們的音樂萬萬歲」14日邀請偶像劇教母柴智屏（中）與主持人曾寶儀（右）和LuLu黃路梓茵（左）分享經驗，也宣告節目18日將正式回歸。（公視提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月14日

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（中央社記者王心妤台北14日電）節目「姐妹們的音樂萬萬歲」今天邀請偶像劇教母柴智屏分享經驗；柴智屏受訪表示，曾寶儀其實與「流星花園」杉菜一角擦身而過，主持人曾寶儀謙稱只是曾被提到而已。

柴智屏表示，「流星花園」的杉菜是鄰家女孩類型，當時女主角除了考慮演員知名度，還希望有張「漫畫臉」，要有圓圓的眼睛，個性還要倔強不服輸，曾考慮邀請歌手蔡依林和曾寶儀演出。

曾寶儀自稱當時只是小妹，聽到柴智屏翻拍「流星花園」很開心，「柴姐還開玩笑說：寶儀要不要來演？我說不敢不敢，沒想到不敢不敢她就當真了」；曾寶儀謙稱不算是真的與角色擦身而過，只是曾被提到而已。

被問到錯過杉菜一角會不會覺得可惜，曾寶儀否認，並說：「每位藝人都有自己的人生路徑，如果我去拍了，現在也不會坐在這邊」；另一名主持人LuLu（黃路梓茵）也說：「命裡有時終需有，命裡無時莫強求」。

節目製作人張硯田表示，本季主題涵蓋同學會、算命、偶像劇、情歌、買的第一張專輯、演唱會等，嘉賓將邀請趙傳、林隆旋、唐綺陽、郭蘅祈、沈斻、王彩樺、邵大倫、周蕙、蕭煌奇、安溥、李友廷等人。

「姐妹們的音樂萬萬歲」18日起每週日晚上9時在公視播出；10時在公視+及「公視綜合」YouTube頻道上架。（編輯：陳仁華）1111214