法學背景導演撐腰「最佳利益2」 陳庭妮讚如定心丸

（中央社記者葉冠吟台北15日電）律政職人劇「最佳利益」第2、3季找來有法律背景的導演林立書，搭檔新生代導演鄒奕笙共同執導，呈現律師界職場百態；專業歷練讓演員陳庭妮讚導演有如定心丸，問什麼都難不倒。

「最佳利益」劇組今天推出雙導演幕後花絮，公開劇中多起案件畫面，包含學生性侵案、宗教詐騙案等，新一季案件更多元，畫面也更講究真實，讓林立書直呼：「編劇的口味很重！」

林立書認為，製作新一季必須要思考如何讓戲劇與大眾有共鳴：「不管是恐怖、驚悚、角色的內心掙扎、人物的兩面性，除了有共鳴之外更希望大眾能有所啟發、省思。」鄒奕笙也分享：「第1季是透過一群實習律師帶大家進入法律世界，而2、3季是透過一群菜鳥律師帶觀眾進入成人世界。」

提及製作「最佳利益」第2、3季所遇的困難，鄒奕笙表示：「要做好律政職人劇其實要找到一個平衡點，就是你不能太寫實，因為太寫實會讓觀眾有距離感，觀眾會聽不懂你在說什麼，但是你又不能太偶像劇，擔心會有點不尊重這個職業，法庭裡面的攻防或是律師這個職業本身其實是很有深度且複雜的。」

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「最佳利益」新季除了原班底天心、温昇豪、楊銘威外，也有新面孔陳庭妮加入，詮釋一名幹練火辣律師。陳庭妮大力稱讚林立書專業：「立書導演會讓我有一種覺得，你好像問他什麼問題都難不倒的感覺，因為導演真的是律師，所以他就會提供我們很多非常專業而且精闢的建議，我覺得導演真的是我在現場的定心丸。」

「最佳利益」第2、3季將於2023年在公視播出、八大電視台跟播。（編輯：張芷瑄）1111215