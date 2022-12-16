蔡康永跨界開展 考慮合體小S重啟老人版康熙來了

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藝人蔡康永（左）開辦創作展，16日邀請藝人張小燕（中）、吳青峰（右）出席開展記者會，張小燕稱讚蔡康永勇敢跨界，是要放下很多自尊、害怕的情緒才能做到這件事情。（海灘娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月16日

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（中央社記者王心妤台北16日電）藝人蔡康永開辦創作展，今天邀請張小燕、吳青峰出席。蔡康永說，有藝人先前看展時被感動落淚。他也說，隨著年紀漸長，有認真考慮與小S再合體打造老人版「康熙來了」。

蔡康永近日與白石畫廊合作，展出布上作品、特殊材質作品、版畫，今天舉辦開展記者會，將展至明年2月4日。

蔡康永會後接受媒體訪問表示，一開始考慮若是抽象畫設計，可能會不大敢邀請好友，後來選擇現在的呈現，觀展者或許會對一句話有感覺，「有明星對著某些作品流眼淚，讓我非常意外，對我而言是個奇妙的感覺，無論如何都給了我鼓勵」。

張小燕表示，看完展覽後得到「因果」2字的心得，認為觀展人對某幅畫有感觸，都是自己的因果。張小燕也誇獎蔡康永勇敢，「他想做這件事情，大家都覺得很問號，這是很不容易的事情，中年轉行，要放下很多自尊、害怕的情緒。」

被問到位是否考慮重新與小S（徐熙娣）合作重啟「康熙來了」，蔡康永表示，對於漸漸成為前輩和長輩很有感觸，或許能用上了年紀的眼光再試試，「我有認真考慮老人版『康熙來了』」。但他強調，重點是新節目要讓觀眾覺得有趣才值得開。

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蔡康永承認，一直有收到製作單位邀請開新節目，但目前沒有計畫，「要再做，一定要給人新東西，像上年紀的人的節目沒有人做過，不然不用做以前做過的事」。

歌手周杰倫前幾天已先行觀展，因為覺得有趣，最後帶回「狗會講話那還得了」的粉紅色作品。蔡康永表示，周杰倫喜歡選擇帶給其正向的作品，「他告訴我要看向正面的地方，也讓我覺得要帶給別人溫暖、鼓勵，不希望看了我的作品的人，會越來越沮喪」。（編輯：管中維）1111216