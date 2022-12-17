奉獻21年 安潔莉娜裘莉請辭聯合國難民署特使

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（中央社日內瓦16日綜合外電報導）聯合國今天表示，好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）將辭去聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）特使一職，但仍會持續為人道工作貢獻心力。

路透社報導，安潔莉娜裘莉與聯合國難民署合作21年，執行超過60次實地任務。她表示，希望在聯合國體系外繼續難民關懷工作。

她在宣布辭去職務的聲明中表示，「我將繼續盡我所能，在接下來的日子繼續支持難民，以及其他流離失所的人們」。

她說，「在聯合國體系裡工作20年後，我認為是時候以不同的方式工作，直接與難民和當地組織交流，支援他們的倡議方案」。

美聯社報導，安潔莉娜裘莉2001年開始與聯合國難民署合作，2012年被任命為特使。

安潔莉娜裘莉今年曾造訪葉門與烏克蘭，探視失去家園的難民。

她4月底突然現身烏克蘭西部城市利維夫（Lviv），赴醫院探視在克拉莫托斯克（Kramatorsk）火車站遇襲中受傷的孩童。當時俄羅斯發動飛彈攻擊，造成試圖逃離戰火的50多名平民喪生。

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聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）感謝安潔莉娜裘莉的服務、奉獻，以及她為難民及被迫逃離家園的人們所帶來的改變。

格蘭迪表示，「在與UNHCR經歷一段漫長且成功的時光後，我理解她渴望轉變參與方式，並支持她的決定。我知道難民事務將留在她心中，我也確定她將帶著同樣的熱情及專注力，投入到更廣泛的人道事務上」。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1111217