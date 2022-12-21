再現影像攜手友達光電 打造整合式LED虛擬攝影棚

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再現影像與友達光電合作打造180度沉浸式半圓弧LED虛擬攝影棚，21日舉行發布記者會，再現影像特效總監郭憲聰（左起）、營運總監黃棨雋、導演紀柏舟、友達光電技術長廖唯倫、副總經理曾天龍、資深處長蘇聖倫出席。（再現影像提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月21日

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（中央社記者王心妤台北21日電）再現影像攜手友達光電在中影片廠打造擁有拍攝場景、內容製作、技術指導、設備租借一站式完整虛擬製作服務的LED攝影棚。再現影像總監郭憲聰說，盼能讓台灣影視產業與國際接軌。

再現影像曾參與電影「返校」、「消失的情人節」、「緝魂」、「詭扯」、「逆局」等作品。

再現影像指出，與友達光電合作打造的180度沉浸式半圓弧LED虛擬攝影棚，擁有拍攝場景、內容製作、技術指導、設備租借一站式完整虛擬製作服務的LED攝影棚，之後也將與影集「乩身」及導演徐漢強「鬼才之道」合作。

今天舉辦發布會，導演陳玉勳、監製廖慶松、伯樂影業董事長吳明憲、好好電影製作負責人莊淳淳等人都出席。

再現影像視覺特效總監郭憲聰在會中表示，「期盼這座高規格LED攝影棚能給台灣影視產業帶來新的碰撞，同時與國際影視產業接軌。」

郭憲聰指出， LED虛擬製作是一項新技術，也是未來趨勢，「它能夠解決氣候與時間問題，進而有節省人力成本的優勢，使得內容有更開闊的發想空間，也讓影視製作有無限的可能性。」

友達光電技術長廖唯倫表示，「這幾年越來越多影視和科技的跨界合作，這個虛擬攝影棚不只節省拍攝時間和成本，並且在這個攝影棚內拍片可以像在戶外拍攝一樣精準。」

導演紀柏舟今天也在展示LED攝影棚的使用實例中，出現下雪、樹木、石頭。

紀柏舟表示，這2年花了很多心思嘗試新技術，「我們用大無畏的態度想要和國際接軌，這不僅是一個圓滿的成果，也是一個完美的起點。」

他認為這個攝影棚將成為導演說故事的利器，能夠突破空間與硬體的限制，創作出更有想像力的作品。（編輯：戴光育）1111221