正義迴廊改編香港真實弒親案 監製願來台拍片

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

電影「正義迴廊」以香港2013年的「大角咀肢解父母案」為原型拍攝，監製翁子光（左）與導演何爵天（右）接受台灣媒體視訊訪問分享拍攝點滴。（甲上娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北22日電）香港電影票房黑馬「正義迴廊」改編香港真實弒親案件，監製翁子光提到很喜歡台灣電影，以及「陽光普照」導演鍾孟宏，還曾有人邀他來台灣拍同性戀電影，但因資金不足作罷。

「正義迴廊」以香港2013年的「大角咀肢解父母案」為原型拍攝。被問到翻拍真實事件是否會壓力大，翁子光表示，「其實越震驚，社會壓力越小，這個反而不是壓力，在香港拍戲大家都知道壓力在哪裡。」

翁子光曾以「踏血尋梅」獲得2015年金馬獎多項提名，被問到「正義迴廊」是否會再報名金馬獎，他表示，「這些事其實是我們處理不來的，因為包括能不能參加？演員誰可以去？誰不能去？外在因素比拍電影還難處理。」

不過，翁子光也說台灣是他的福地，拍片時曾經跟資深剪接師廖慶松和音效師杜篤之合作。

翁子光表示，一直都很希望來台灣拍片，也很喜歡導演鍾孟宏，「我覺得台灣演員一波波，接棒的很好，整個台灣電影的氣氛也很好。」

翁子光提到，以前曾有人邀請他到台灣拍攝同性戀故事，但尋求不到資金告吹，「我覺得台灣很多有趣題材，像是台灣的案件、黑幫、黑道的故事，我也可以嘗試拍愛情片。」翁子光說，最想合作的台灣演員是劉冠廷；導演何爵天則喜歡彭于晏。

「正義迴廊」日前曾被指出籌備階段有不具名人士資助港幣100萬元（約新台幣313萬元），這名人士遭指是港星郭富城。翁子光表示，「我其實一直都對郭富城非常不好意思，他真的不是投資人。」

「正義迴廊」將於30日全台上映。（編輯：張雅淨）1111222