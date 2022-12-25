麋先生成軍10年唱回高雄 4500名歌迷平安夜嗨翻

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（中央社記者葉冠吟台北25日電）金曲樂團麋先生24日在高雄流行音樂中心舉辦「WE 我們的十年演唱會」，現場擠滿4500名歌迷，是成軍10週年來最大型演唱會，主唱聖皓更用衣錦還鄉幽默形容。

從高雄發跡的麋先生昨晚回到主場，一連飆唱HELLO、「馬戲團運動」、「聲音」、「長成什麼樣子算愛情」等24首精華曲目，為10週年量身打造的新歌「倒數三萬天」更在現場首唱，還邀來「靈魂Diva」家家擔任嘉賓，重新詮釋師兄五月天的「如煙」和「如果還有明天」組曲。

平安夜開唱，眾人也不忘替耶誕節生日的主唱聖皓提前慶生，鼓手逸凡端出用60個蛋撻精心製作的「生日蛋糕」，讓熱愛蛋撻的聖皓大笑直呼感謝，立刻在台上吃了起來。

在麋先生演出夯曲「嗜愛動物」時，觀眾打開手機手電筒輕輕搖晃，搭配散發紅光的互動手環，現場近萬盞燈光將場館化為一片壯觀的溫柔燈海。

聖皓感性提到，「10年前在隔壁駁二的場地開唱來了300人，10年後的今天多了好幾倍的人支持我們，在場每位歌迷都是光點，大家聚集在一起就成了光線，照亮在台上演出的我們。」

全場演唱會回顧麋先生的10年旅程，貝斯手以諾表示，「最想感謝身旁4位團員，我們認識10幾年，我記得的不是驚天動地的時刻，而是瑣碎細節，這些小事聚集在一起，都讓我們站上更大的舞台。」

吉他手喆安則說：「從國高中開始相識到現在，在這些過程我們也開始懂得感謝，希望下一個10年大家能繼續陪伴麋先生。」

麋先生今年底將前往台中及台南的跨年演唱會，2023年1月1日下午也會在五月天「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」舞台上，和歌迷迎接新年元旦，並透露新專輯和專場都在籌備中，預計在2023年與歌迷見面。（編輯：張雅淨）1111225