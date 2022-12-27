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松隆子熱衷美食 新片大吃不用演

2022/12/27 15:04（12/27 15:46 更新）
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電影「舌尖上的禪」改編作家水上勉的料理散文集，由影后松隆子（右）主演，片中有多場她大口吃美食，嘴裡鼓鼓並塞滿食物的幸福戲碼（天馬行空提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月27日
電影「舌尖上的禪」改編作家水上勉的料理散文集，由影后松隆子（右）主演，片中有多場她大口吃美食，嘴裡鼓鼓並塞滿食物的幸福戲碼（天馬行空提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月27日
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（中央社記者王心妤台北27日電）電影「舌尖上的禪」改編作家水上勉的料理散文集，由澤田研二、松隆子主演。面對一道道實體化的精緻料理，松隆子自稱本來就熱衷享受美食，要表演吃東西的幸福模樣根本不用演。

「舌尖上的禪」以面向飛驒山脈的信州為背景，耗時1年半拍攝，除了展現四季風光，也帶領觀眾跟著主角享受當季食材。松隆子說：「電影中使用的食材都很平凡常見，但要將這些樸實食材烹調出美味很需要功夫。」

松隆子片中飾演主角阿勉的責任編輯兼女友真知子，有許多吃東西嘴裡鼓鼓的模樣。松隆子說自己本來就熱衷美食，所以拍戲時不用特別演出，所有都是真實反應。

松隆子說，因拍攝行程緊湊，其實不太記得吃了哪些食物，但每一道都很美味，尤其對料理大師土井善晴使用的味噌情有獨鍾，「當時拍攝時我看到土井老師的味噌放在桌上，我不好意思直接向土井老師開口，偷偷問他的助理能不能讓我嚐嚐，從此就愛上了，之後再試其他味噌，感覺再也回不去了」。

「舌尖上的禪」將於明年1月19日上映。（編輯：張芷瑄）1111227

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