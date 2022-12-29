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蔡依林備戰開唱吃冰解憂 特製6款口罩只送不賣

2022/12/29 12:41（12/29 13:16 更新）
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歌手蔡依林將在台北小巨蛋舉辦UGLY BEAUTY台北最終場巡迴演唱會，宣布已搭配演唱會的經典圖騰製作最終場限定版口罩，只送不賣。（凌時差提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月29日
歌手蔡依林將在台北小巨蛋舉辦UGLY BEAUTY台北最終場巡迴演唱會，宣布已搭配演唱會的經典圖騰製作最終場限定版口罩，只送不賣。（凌時差提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月29日
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（中央社記者王心妤台北29日電）歌手蔡依林將從跨年夜起在台北小巨蛋開唱，她今天提到排演完都吃霜淇淋舒緩喉嚨症狀兼解憂，並宣布搭配演唱會的經典圖騰製作6款最終場限定版口罩，將送給入場歌迷。

蔡依林將在台北小巨蛋舉辦UGLY BEAUTY台北最終場巡迴演唱會。近日忙於彩排的蔡依林面對冬日低溫，除了注重保暖，圍巾、熱水也不離身，她透過主辦單位透露，因為練唱導致扁桃腺微恙，看到網路上提到霜淇淋能舒緩喉嚨症狀，每天彩排完都吃一點霜淇淋，她笑說：「吃霜淇淋解憂，順便排解一下開唱前的壓力。」

主辦單位今天表示，這次最終場演唱會搭配表演的6大章節，包含孤兒、漠視的慾望、破碎之心、純真、脆弱、內在英雄主題延伸，將不同章節出現的符號放上口罩，像是開場影片出現的鑰匙孔、大藝術家的菱形方格、玫瑰花與蛇交纏的圖騰、芭比粉色蝴蝶結及皇冠圖騰等，將陪伴歌迷看完演唱會；另外也準備斧頭造型手燈送給歌迷。（編輯：張雅淨）1111229

#蔡依林
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蔡依林
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