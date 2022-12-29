王淨「鬼家人」變警花 追犯人摔倒自嘲跌倒專家

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（中央社記者王心妤台北29日電）王淨在電影「關於我和鬼變成家人的那件事」飾演最正警花，也有武打戲，而她拍攝追犯人的戲時，因摔得太慘還嚇到工作人員，讓她自嘲：「我是跌倒專家，造成大家擔心很抱歉。」

「關於我和鬼變成家人的那件事」故事描述許光漢飾演一名衝動辦案的直男警察，蒐證過程將地上紅包撿起，意外牽起和林柏宏飾演的同志男鬼姻緣，王淨則是想擺脫花瓶標籤的女警。

王淨片中裝扮成孕婦跟許光漢出任務，還要變成俏麗女推銷員。她笑說自己大概3秒鐘就可能露餡，唯一和角色相同的就是翻白眼都很熟練。

王淨也自稱有「肢體障礙」，除了跳舞的電動遊戲外都覺得困難。劇組開拍前特別安排她和許光漢打鬥套招，「上完課有比較安心，不然很怕失誤，當場打爆許光漢的臉」。

此外，王淨片中一場追捕犯人的戲，不小心摔出鏡頭外嚇壞工作人員。她說：「下雨地板有點滑，我整個人大犁田（台語），大家好像都很緊張，我其實是跌倒專家，日常生活就常常跌倒，害大家擔心很抱歉。」

被問到與導演程偉豪合作的感想。王淨表示，程偉豪工作有條理，但也很包容，有時走戲開小玩笑也被放進正片中，反而有很多驚喜火花。程偉豪則誇獎王淨聰明，讓表面看似花瓶的女警角色，變得更加立體有趣。

「關於我和鬼變成家人的那件事」將於明年2月10日上映。（編輯：張芷瑄）1111229