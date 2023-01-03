被控有不當性行為者 不得參加法國奧斯卡頒獎

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（中央社巴黎2日綜合外電報導）有「法國奧斯卡」之稱的凱撒獎今天表示，任何被控有不當性行為而正在接受調查的人，都將被禁止參加下個月的頒獎典禮。

外界擔心，2月25日登場的凱撒獎（Cesar Award）頒獎典禮會出現抗議場景，因為新銳演員蘇菲安貝納塞爾（Sofiane Bennacer）掀起最新一波#我也是（#MeToo）反性侵運動。警方正在調查蘇菲安貝納塞爾涉及的兩項性侵指控，和一項對伴侶施暴的指控。

25歲的蘇菲安貝納塞爾否認有任何不當的行為，他因在「杏仁樹」（Forever Young）一片的演出，被認為很有機會獲獎。「杏仁樹」描述1980年代一群戲劇系學生生活放蕩的故事。

2020年凱撒獎頒獎典禮曾出現過抗議場面，當時獲得最佳導演獎的波蘭斯基（Roman Polanski）因為1970年代性侵兒童遭定罪，這也使得凱撒獎主辦單位凱撒學會（Cesar Academy）大改組。

凱撒學會在聲明中表示，任何因「暴力，尤其是性暴力、性別歧視這類暴力，而可能被判要入獄服刑的人，都將被排除在即將舉行的頒獎典禮之外」。

凱撒學會說，「我們已決定不會把焦點放在那些可能因暴力行為而受司法機關質疑的人身上」，並補充道，採取這樣的作法，是「出於對受害者的尊重」，即便他們只是「推定的」被害人。

在媒體爆出蘇菲安貝納塞爾面臨新指控後，凱薩學會11月將他從入圍候選名單上剔除。

杏仁樹的導演、據傳也是蘇菲安貝納塞爾的女友瓦勒瑞亞布魯妮-泰德斯奇（Valeria Bruni-Tedeschi）對此表示譴責，稱這是「媒體公審」。

瓦勒瑞亞布魯妮-泰德斯奇在Instagram上坦言，杏仁樹的製片在選角期間就知道有對蘇菲安貝納塞爾的指控，「但我告訴他們，這些傳言不會阻撓我，我無法想像在沒有他的情況下開拍此片」。

瓦勒瑞亞布魯妮-泰德斯奇的妹妹卡拉布魯妮（Carla Bruni）也是名人，她曾是歌手，也是前法國第一夫人，她稱蘇菲安貝納塞爾遭受的對待，破壞了無罪推定論，也就是「我們民主的基礎之一」。

凱撒學會表示，有關遭控不當性行為與遭定罪的人，未來是否能入圍或是得獎，目前還在討論中，但會在未來幾週內做出決定。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1120103