曾敬驊新戲9成書法道具親手寫 搞笑因子被激發

（中央社記者葉冠吟台北17日電）演員曾敬驊在奇幻劇「不良執念清除師」頂起「狼尾頭」，化身不良少年；首次挑戰喜劇的他，搞笑因子全被激發，常逗樂媽媽楊謹華，更為戲苦練書法，9成道具都由他執筆。

今年25歲的曾敬驊曾以電影版「返校」入圍第56屆金馬獎最佳新演員，2020年又以「刻在你心底的名字」暴紅成億萬票房演員；戲劇演出也備受矚目，無論是「做工的人」或「逆局」，演技也逐漸受肯定。

這回他在「不良執念清除師」首度擔綱戲劇男主角，飾演高中沒畢業的混混「蒲一永」，曾敬驊透過劇組分享，角色是個神經大條、做事卻很果斷、直線型思考模式的人，「雖然看起來兩光又痞，但其實他的情感是蠻細膩的，不敢去面對一場重大事故意外，所以選擇逃避」，在攜手學霸彭千祐和女警宋芸樺誤打誤撞展開瘋狂的打怪之旅後，才慢慢打開心結。

「蒲一永」在劇中除了是個不良少年，還同時擁有超能力，能以「書法」連結、感應或是度化「由執念化成的怪物」，為此，曾敬驊苦練書法2個月。他坦言一開始以為書法練起來會很無聊，但越寫越有成就感，甚至劇中出現的9成書法道具，都由他親自書寫，導演林冠慧非常讚賞他的天份和毅力，劇組人員更幽默讚嘆：「突然覺得（曾敬驊）整個人都變帥了」。

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過去從未接觸過喜劇的曾敬驊，原本相當煩惱擔心如何掌握喜劇節奏，但實際拍攝時，連飾演曾敬驊媽媽的楊謹華，都常在片場被兒子逗樂。

被問及對曾敬驊的第一印象，搭檔宋芸樺剛碰面時，也覺得對方蠻安靜，「幾次排戲後，就知道為什麼導演會選擇他當一永，因為他私底下個性還蠻接近一永的」，透露曾敬驊常在片場神來一筆講笑話，直言是個「怪小孩」。本劇預計於今年上線。（編輯：陳仁華）1120117