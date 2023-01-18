做工的人電影版3/31上映 噗嚨共3人組新造型曝光

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台劇「做工的人」電影版由演員李銘順（右起）、游安順、薛仕凌主演，為了演出電視劇故事11年前的故事，李銘順燙了泡麵捲髮，薛仕凌也染紅髮改變造型。（大慕影藝、華映娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 112年1月18日

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（中央社記者王心妤台北18日電）熱門台劇「做工的人」電影版今天宣布定檔3月31日，同時公開超前導預告。「噗嚨共3人組」李銘順、游安順、薛仕凌的造型也不同，李銘順燙泡麵捲髮，薛仕凌則染了紅髮。

電影版做工的人今天公開的預告中，帶領觀眾回到電視劇故事的11年前，「噗嚨共」3人組剛認識的時候，愛做發財夢的阿祈（李銘順飾）在一個大型工地遇到昌哥（游安順飾）和昌嫂，還有一頭紅髮的阿全（薛仕凌飾），一起經歷了生活的開心與苦難。

預告也公開3名主角的新造型，李銘順表示，知道要「回春」10歲後，一直很擔心如何做出外型區隔，沒想到劇組設計了泡麵捲髮，讓他笑說現實中曾留過長捲髮，因為這次的角色造型回想起青春時光，「真的一瞬間就讓我入戲，立刻覺得變年輕了」。

薛仕凌則是染了紅髮，並說：「原來導演的想法和我一樣，阿全有一種宮廟Style。」游安順飾演的角色則被戲稱是「老來放」，造型並未有太大改變。

監製林昱伶表示，電影版誠意十足，還有新加入的精彩卡司會陸續公布，不會讓做工迷失望。（編輯：張芷瑄）1120118