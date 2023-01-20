春節看什麼 華郵推薦10部LGBTQ影片

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（中央社記者江今葉華盛頓20日專電）春節假期不知道要看什麼，想看點不同題材的電影？華盛頓郵報精選2022年10部LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）題材的電影與影集，其中包括影星楊紫瓊主演的「媽的多重宇宙」。

以下是華盛頓郵報（The Washington Post）推薦的2022年10部LGBTQ電影與影集：

＊粉紅聯盟（A League of Their Own）這部在亞馬遜Prime（Amazon Prime）平台推出的影集，受1992年同名電影啟發。影集講述二戰期間一群試圖參加全美女子職業棒球聯盟女性的故事，影集共同創作者賈可布森（Abbi Jacobson）帶領一群優秀的演員探討種族與性別議題。

＊天黑請斃命（Bodies Bodies Bodies）華郵認為這是一部真正的Z世代恐怖電影。電影透過古典主義與podcast（播客）等主題，使用短暫流行的術語，描繪一場發生謀殺案的走調派對遊戲。電影在蘋果與亞馬遜等串流平台播放。

＊高校十八禁（Euphoria）雖然未能準確反映多數酷兒的高中經歷，但華郵認為這部在HBO Max播放的影集，是為數不多聚焦年輕LGBTQ+人群故事的節目之一。

＊媽的多重宇宙（Everything Everywhere All at Once）這部由楊紫瓊主演的電影，在港台上映時引發不少話題。華郵指出，這部觸及恐同父母議題的電影，是部勢不可擋的荒謬影片，但「我真的很想和你一起洗衣服和報稅」這句話，仍會讓人起雞皮疙瘩。

＊熱戀彩虹島（Fire Island）華郵形容這部在Hulu播放的電影是「傲慢與偏見」，但更同性戀。電影講述一群同性戀朋友前往小島度假，卻因為階級歧視和愛情而變得複雜，屬同性戀浪漫喜劇。

＊哈莉奎茵（Harley Quinn）這部在HBO Max播映的美國超級英雄黑色喜劇成人動畫片，改編自DC漫畫旗下的同名漫畫。這部前衛性酷兒動畫系列以熟悉的超級反派面孔，記錄她的混亂、犯罪與自我發現之旅。

＊夜訪吸血鬼（Interview With the Vampire）改編自安．萊絲（Anne Rice）1976年作品的新系列加入酷兒元素，為不死二人組路易斯（Louis）與萊斯特（Lestat）的著名故事投注新活力。影集在AMC Plus與亞馬遜平台播出。

＊喜劇大聯盟（Our Flag Means Death）這部在HBO Max播映的劇集，是一個關於海盜、熱鬧的客串明星與大量與海洋有關的幽默愛情故事。

＊塔爾（Tár）華郵影評人霍納代（Ann Hornaday）評這部電影是一部關於剝削、自我厭惡和強迫的電影，對美的審定和表面光鮮的眼光過分誇張，讓人看了非常愉悅。

＊吸血鬼家庭屍篇（What We Do in the Shadows）這部在Hulu播映的黑暗喜劇系列以2014年同名電影為背景，創造一系列病毒式傳播的TikTok以及吸血鬼與看護人間的感人時刻。（編輯：馮昭/黃自強）1120120