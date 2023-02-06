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印尼關注TaiwanPlus新節目 內容豐富吸引媒體報導

2023/2/6 18:53
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（中央社記者李宗憲雅加達6日專電）由菲律賓、泰國、印度及台灣聯合製作的節目「Love Fun Taiwan樂訪台灣」5日在TaiwanPlus首播，印尼76家網路媒體及一家報紙刊登相關報導，並介紹這個探索台灣豐富文化內容的新節目。

「Love Fun Taiwan樂訪台灣」2月5日開始在全英語頻道TaiwanPlus首播，透過13集節目以不同的影像美學風格詮釋台灣之美，拍攝題材包括台灣原住民捕魚、射箭、陣頭、布袋戲、溫泉及賞鯨等，各國主持人各有觀察台灣的角度。

駐印尼代表處今天統計，共有76家印尼網路媒體及一家報紙報導相關消息，包括印尼安塔拉通訊社（Antara News）、BeritaSatu、 Sindonews和Republika等媒體。

當地媒體報導：「Love Fun Taiwan樂訪台灣」是亞洲首個跨國製作的生活風格節目，邀請菲律賓、泰國和印度的知名主持人及台灣人共同主持。

印尼媒體引述駐印尼代表處發布的新聞稿指出，這個節目「探索台灣的獨特文化魅力，並在菲律賓CNN、泰國TV5和印度ZeeTV播出」。

報導也指出，節目在全英語頻道TaiwanPlus獨家首播後，也會在台灣最大的OTT平台LiTV重播。文中也提及：「TaiwanPlus是第一個由台灣政府資助的官方英語電視頻道，以英文新聞和節目向國際觀眾宣傳台灣國情。」

駐印尼代表處今天向中央社指出，「Love Fun Taiwan樂訪台灣」節目預告在駐處官方臉書粉絲專頁發布後，立即獲得許多印尼粉絲熱情回應。

有印尼網友留言及私訊表示，希望節目也能與印尼電視台合作，「尤其目前已有近30萬名印尼移工及學生在台灣工作與就學，希望透過節目介紹以了解親友在台灣的生活概況」。（編輯：陳惠珍）1120206

#印尼
#台灣
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