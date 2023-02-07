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麋先生將赴歐開唱 團員旅遊獲靈感笑稱能寫百首歌

2023/2/7 14:26（2/7 14:46 更新）
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樂團麋先生2月中將到瑞典和英國開唱，團員們表示，很期待見到不同的風景、文化，獲得新的靈感創作新專輯。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 112年2月7日
樂團麋先生2月中將到瑞典和英國開唱，團員們表示，很期待見到不同的風景、文化，獲得新的靈感創作新專輯。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 112年2月7日
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（中央社記者王心妤台北7日電）樂團麋先生將到歐洲開唱，趁著空閒，貝斯手以諾和愛情長跑5年的圈外女友籌備婚禮，主唱聖皓趁著年節空閒清掉「歌債」，吉他手喆安則說到日本玩後，獲得靈感能寫出600首歌。

麋先生2月中將到瑞典和英國開唱，團員們表示，很期待見到不同的風景、文化，獲得新的靈感創作新專輯。聖皓表示，之前去巴黎演出時獲得靈感寫出「聲音」，希望這次歐洲行也可以激發新東西。

對於近況，以諾透過唱片公司表示，3月將和女友結婚，其他成員已留下時間參加婚禮。以諾笑說：「你們（麋先生其他成員）不只要來參加，最好的情況是要在婚禮上表演才對吧。」聖皓則趁著年節空檔寫歌，其中不只麋先生的作品，還有其他歌手的歌，希望能給聽眾更多驚喜和感官享受。

喆安剛從日本返台，他笑說，經過不同的文化衝擊，現在的靈感多到能寫出600首歌，「我覺得放假去到陌生的地方，只要離開舒適圈，對身心靈有很大影響，也會得到真正的放鬆，有一種重啟歸零的感受。」鼓手逸凡也到日本看傳奇鼓手則竹裕之的演出，獲得滿滿能量。

吉他手小B年節把握時間和家人相處，也替將度過90歲大壽的外婆過生日，感受工作之餘的日常溫暖，他也開心表示，「真的有回家真好的感覺。」

麋先生表示，「我們的十年WE LIVE現場十錄」現場專輯包含10首經典歌曲，其中歌曲「聲音」現場版MV將於明晚在YouTube上線。（編輯：張雅淨）1120207

#聖皓
#喆安
#以諾
聖皓
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