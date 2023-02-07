蕭青陽父女檔奪葛萊美 有助淡蘭古道行銷國際

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（中央社記者黃旭昇新北7日電）台灣設計師蕭青陽、蕭君恬父女檔的唱片包裝作品獲葛萊美獎。新北市政府今天表示，獲獎作品透過人形深淺輪廓，呈現淡蘭古道百年歷史文化，有助推廣「淡蘭古道」國際旅遊品牌。

第65屆葛萊美獎（Grammy Awards）在美國加州洛杉磯頒獎，蕭青陽、蕭君恬以「淡蘭古道三部曲」專輯獲得最佳唱片包裝獎。

獲獎作品是蕭青陽、蕭君恬為短片「淡蘭古道三部曲」製作的原聲專輯Beginningless Beginning。在這條歷史超過百年的古老步道上，安排傳統戲曲的樂師，現場演奏並錄下蟲鳴、鳥叫與溪水。

新北市政府觀光旅遊局今天發布新聞指出，淡蘭古道有8成位於新北市內，市府自2018年起與蕭青陽合作，攝製「淡蘭古道三部曲」短片。蕭青陽持續記錄古道環境音、布袋戲曲及國樂，更邀請高齡資深國樂老師組成淡蘭古道樂團，在古道演奏國樂，烘托淡蘭的文化底蘊。

觀旅局表示，「淡蘭古道三部曲」殺青後，蕭青陽融鑄這些音樂及淡蘭古道上的自然音，成為原聲帶專輯Beginningless Beginning，並與蕭君恬聯手設計包裝，封面的人形深淺輪廓，既是布袋戲偶，也是歷代先民的形象，拉開後宛如蛇腹相機般，綿延的是先民走過的路。

對於淡蘭古道，觀旅局指出，古道擁有環境與文化的美，蕭青陽梳理出功夫之道、先民之道、養生之道，將國樂、戲曲融合入鏡，完整演繹出百年古道的底蘊。這次原聲帶專輯收錄的音樂與裝幀設計，可以將成果在不同場合發光發熱。

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觀旅局轉述，蕭青陽在拍攝三部曲中曾表示昔日他前往日本富士山見老者著傳統服飾健行，堆疊出土地與文化交織的美感，台灣家鄉也有百年淡蘭古道，何不將國寶樂師也帶上山演繹出屬於自己的故事，於是有了百年古道演繹國樂的成果。

觀旅局指出，新北市「淡蘭古道」旅遊品牌連年獲各類獎項，這次蕭青陽作品獲國際獎項殊榮，希望讓國內外更多人認識並踏上淡蘭古道，領略屬於台灣及新北市的百年聚落文化故事。（編輯：戴光育）1120207