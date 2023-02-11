劉亞仁疑延後返韓避藥檢 警方沒收手機調查

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（中央社記者廖禹揚首爾11日專電）韓國演員劉亞仁因涉嫌過度注射俗稱牛奶針的麻醉劑異丙酚，遭警方立案調查。韓媒報導，原定3日從美國返韓的劉亞仁突然延後至5日返國也引起警方懷疑，已將其手機沒收，著手數位鑑識工作。

劉亞仁8日晚間爆出涉嫌違反毒品相關管理法遭警方調查，經紀公司UAA發布聲明證實，劉亞仁因多次注射異丙酚接受調查，會積極配合。

根據最早以「某頂級男演員」代稱方式爆出事件的TV朝鮮報導，不久前至美國旅遊的劉亞仁原定3日返韓，警方當天也到仁川機場準備逮人，但劉亞仁突然延後至5日才返國，到達機場就從其他通道被帶離，採取尿液、體毛等檢體進行藥檢。

不過，10日出爐的尿液檢測結果對異丙酚反應為陰性，但大麻出現陽性反應。警方擴大調查，同時也懷疑劉亞仁是否為規避藥檢改變行程。一般來說，吸食大麻後經一週以上較難檢出，異丙酚則在注射2、3天後就不太可能檢出，必須等約10天後的毛髮檢驗結果出爐。

韓國娛樂新聞媒體STAR NEWS今天獨家報導，警方已沒收劉亞仁手機，著手進行數位鑑識取證。劉亞仁目前與外界斷絕聯繫，經紀公司表示尚未收到大麻陽性反應，等候警方進一步通知。

包含劉亞仁在內，這次共51人涉嫌濫用異丙酚，由食品醫藥品安全處委託警方調查。韓民族日報報導，食藥處盤點2021至2022年間異丙酚處方、注射記錄時，發現51名病患、醫師很有可能濫用異丙酚，去年11月委託警方調查。除劉亞仁，警方也對江南及龍山區一帶8、9家醫美診所等醫療院所，進行扣押搜查。

外觀類似牛奶而被稱為「牛奶針」的異丙酚是一種從靜脈注射的全身麻醉劑，因使用後可能產生幻覺，長期使用很可能產生依賴性。韓國在2011年成為全球第一個列管異丙酚的國家，並從2018年5月起要求全國藥局及醫療機構、製藥廠、貿易商，提供相關藥品流通報告。

不過，由於病患狀況不同，異丙酚用量未有明確規定，只「建議」小手術及治療不要注射超過一劑，在同一醫療院所對同一患者盡量使用其他麻醉藥，是否屬濫用實際得由專家依經驗判斷，這次接受調查者，幾乎「滿場一致」被認為是濫用的案例。（編輯：廖漢原）1120211