劉亞仁涉打牛奶針違法用藥遭調查 新劇代言影響受矚

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（中央社記者廖禹揚首爾9日專電）韓國演員劉亞仁因多次前往醫院注射俗稱牛奶針的麻醉劑異丙酚，遭警方調查；經紀公司雖稱劉亞仁未在醫療用途外接受注射，但預定開拍的新劇或目前的廣告代言仍可能受影響。

TV朝鮮8日報導，一名韓國頂級男演員因涉嫌違反毒品相關管理法遭警方調查，這名演員因在數家醫院多次注射醫療用麻醉劑異丙酚，食品醫藥品安全處因此委託警察協助調查。

報導未提及演員姓名，但劉亞仁所屬經紀公司UAA不久後發布聲明，證實劉亞仁近期因涉嫌反覆使用異丙酚接受警方調查，並向媒體說明就公司所知，劉亞仁除接受健康檢查或治療外並未注射異丙酚，但不清楚實際注射過幾次，表示會積極協助調查、說明相關疑點。

外觀類似牛奶而被稱為「牛奶針」的異丙酚是一種醫療用麻醉劑，因使用後可能產生幻覺，長期使用很可能產生依賴性，自2011年起被韓國當局列為管制藥品。演員河正宇、三星電子會長李在鎔都曾因涉嫌濫用異丙酚遭判罰款。

媒體「體育朝鮮」報導，劉亞仁5日剛從美國旅行返國，6日遭警方傳喚，面談後提供體毛等進行化驗，之後警方對他下達出境禁令，但劉亞仁方據稱並未接到通知，而是看了新聞報導才得知。

這次事件對劉亞仁近期預計開拍的新戲劇組與手上代言廣告方的衝擊同樣猝不及防，劉亞仁新作終極對奕與Hi.5兩部電影，還有Netflix影集末日愚者都預計在今年上映；由劉亞仁主演的Netflix影集地獄公使第2季也將開拍，雖然尚未發表演員陣容，但劉亞仁參演可能性高，目前都不確定是否會受影響。

由劉亞仁代言的製藥廠、大型購物平台、戶外活動用品等廣告方等待調查結果之際也在觀察輿論走向，韓國聯合新聞通訊社報導，部分網購平台已將劉亞仁在中國代言服飾品牌的照片下架。（編輯：郭中翰）1120209