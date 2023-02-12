媲美電影音樂莫札特 「配樂大師」重現顏尼歐人生

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（中央社記者王心妤台北12日電）電影「配樂大師顏尼歐」由「新天堂樂園」導演朱賽貝托納多雷執導，重現已故電影音樂大師顏尼歐莫利柯內的人生，名導昆汀塔倫提諾稱讚其音樂媲美莫札特、貝多芬和舒伯特。

義大利作曲家顏尼歐莫利柯內（Ennio Morricone）一生為超過500部電影創作配樂，包含「新天堂樂園」、「海上鋼琴師」、「四海兄弟」等經典片。

顏尼歐生前多次獲奧斯卡提名，2007年拿下奧斯卡終身成就獎，2016年再憑昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）的「八惡人」摘下奧斯卡最佳原創配樂大獎，一生曾獲頒歐洲電影獎、葛萊美獎、金球獎及威尼斯榮譽金獅獎等大獎。

「配樂大師顏尼歐」不只有導演朱賽貝托納多雷（Giuseppe Tornatore）對顏尼歐長時間的採訪，也訪問70多名世界名導，包含貝納多貝托魯奇（Bernardo Bertolucci）、巴瑞李文森（Barry Levinson）、羅蘭約菲（Roland Joffe）、奧利佛史東（Oliver Stone）、昆汀塔倫提諾等人，也藉著影片、音樂與場景交織出他的一生。

電影中串起50年世界電影史、500部電影音樂，也透過作曲的電影片段，讓觀眾重新感受顏尼歐的魅力。

「配樂大師顏尼歐」將於3月17日全台上映。（編輯：張雅淨）1120212