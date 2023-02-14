姚淳耀娶回11年女友 范少勳低調升格人夫人父

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

38歲的金鐘視帝姚淳耀（右）14日宣布好消息，已把愛情長跑11年的設計師女友娶回家。（品牌提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北14日電）經紀同門師兄弟姚淳耀和范少勳今天藉由珠寶品牌企劃報喜訊，姚淳耀已把愛情長跑11年的設計師女友娶回家，范少勳更進度超前早已升格人夫、人父，親自拍下老婆、女兒美照。

姚淳耀和范少勳今天稍早一起出席新戲「不良執念清除師」卡司發布記者會時，對於好消息隻字未提、保密到家，直到下午才藉珠寶品牌公開喜訊，兩人的經紀人也證實好消息，雙喜臨門。

38歲的金鐘視帝姚淳耀今天透過經紀人分享，他和太太經過近年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和大環境的變化，兩人更珍惜身邊每一個人，也放慢腳步想了更多未來規劃，討論後今年初決定去登記結婚；不過，目前婚宴和蜜月都還沒思考到，姚淳耀和太太都有共識，會先以工作為重，繼續秉持走一步算一步的初衷。

29歲范少勳則是進度超前已當爸，結婚、生子都相當低調。今天透過珠寶品牌的情人節合作企劃曝光結婚好事，並親自掌鏡、拍下圈外人老婆和女兒的美照，宣告他已邁入人生下一個階段。

范少勳也藉由經紀人表示：「謝謝大家的關心，能在這麼幸福的節日非常非常幸福的和大家分享少勳的寶貝是金牛座的小女孩，接下來暫時沒有婚宴相關的計畫，持續努力以工作為主。愛是世界上最柔軟的魔法，希望大家都可以好好的用力的愛身邊的每一個愛你的人，祝福大家也都有情人終成眷屬，情人節快樂！」（編輯：陳仁華）1120214

藝人范少勳14日報喜訊，邁入人生下一個階段。（中央社檔案照片）

29歲的演員范少勳則是進度超前當爸，結婚、生子都相當低調，14日透過珠寶品牌的情人節企劃曝光好消息，並親自掌鏡、拍下圈外人老婆和女兒的美照。（品牌提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月14日