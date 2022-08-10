「我願意」揭人性脆弱 導演：要做自己心的主人

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邪教犯罪影集「我願意」取材自國內外真實案例，描繪以獲得「幸福」作為誘因，實行操控教徒、謀取個人利益的變質心靈成長團體。（絡思本娛樂製作提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月10日

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（中央社記者葉冠吟台北10日電）「為了幸福，你願意付出多少代價？」影集「我願意」是台灣少有的邪教犯罪題材，銳利揭開人類因脆弱恐懼受到操控的面貌。編導吳洛纓盼大眾，別把主宰自己心的決定權交給他人。

「我願意」由金鐘編劇吳洛纓與「角頭-浪流連」導演姜瑞智共同執導，全劇12集斥資新台幣8000萬元打造，集結金鐘視帝姚淳耀、炎亞綸及柯淑勤、高慧君、吳奕蓉3金鐘視后同台飆戲。全劇取材自國內外真實案例，描繪以獲得「幸福」做為誘因，實行操控教徒、謀取個人利益的變質心靈成長團體。

「這個題材意外很有社會共感，」吳洛纓接受中央社記者專訪時笑言，當詢問周邊友人參加相關課程經驗時，幾乎所有人都有一兩個故事能分享，「我寫的都還沒有他們講的精彩，」甚至演員本身就曾體驗過相關課程。

吳洛纓過去就對「邪教」議題深感興趣，好奇他們如何讓人死忠追隨、甚至放棄思考，當她有機會執導首部作品時，就想來挑戰看看。田調加寫作共花費吳洛纓近3年時間，她沒有指涉或以特殊宗教事件來描繪批判，因為反倒會讓議題範疇變狹窄。

因此吳洛纓選擇以心靈成長團體取代宗教，凸顯社會中玩弄「信任與操控」的不肖人士手法，「這會發生在以宗教教義行不正當事物者、傳直銷團隊上，也可能出現在家庭或一段親密關係中。」

在創造虛構團體「幸福慈光動力會」時，她認為最困難的，是不要被驚世駭俗的故事吸引。雖然裸體冥想、食人血等都是寫作、影視很好運用表現的材料，但她不希望議題因「獵奇」而失焦。

吳洛纓想強調的是包裝在看似有道理、正面陽光事物底下的邪惡，最容易讓人失去警覺，「否則當邪惡以原本面目展現給你時，你一定會迴避。」有趣的是，埋首創作時，總是不斷思考怎麼樣的話術、行為才能說服大家入教，最後選出人類共同渴望的情感「幸福」，還被劇組夥伴打趣形容：「妳才是『本生老師』背後的真正大教主。」

在現代社會裡不管什麼階層、生活水平的人，都有自己的痛苦與脆弱，劇裡教主「本生老師」的信徒有著在華廈的大明星、扶養3子的清貧媽媽、失婚的輔導老師、因胎記被霸凌的女學生。

吳洛纓說：「邪教就是在人最脆弱時接住你的惡魔，當在人生低谷時，無倫是誰伸出援手，都會抓上去，渴望得到安慰、逃避現實，當你以為只是抱著浮木時，你其實已經上了幽靈船了。」

吳洛纓舉例，好比電線桿上的高利貸廣告，每天看都不覺得怎樣，但有一天山窮水盡，可能就會被當為救命電話，「這是因緣巧合嗎？不是，這些人一定是有互相吸引的機會，邪教團體還是會選對象，不會浪費力氣在看起來過得很好的人身上。」

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「其實人生真的非常俗氣，有時起有時落，且周而復始，」吳洛纓想告訴觀眾，遇上很不好的事情時，能理解都是短暫的，「但在起落之間，人不要把主宰自己的心交給別人，不論是面對親密關係或宗教，把決定權交給他人很是危險。」期盼大家不要浪費上天賦予人類與其他動物不同的獨特能力，做自己心的主人。

「我願意」已於7月29日晚間8時，於中華電信MOD、Hami Video全台獨家首播，每週五晚上8至10時免費直播2集共6週。（編輯：陳清芳）1110810

邪教犯罪影集「我願意」由金鐘編劇吳洛纓（右2）、導演姜瑞智（左1）共同執導，集結金鐘視帝姚淳耀（右1）、台北電影獎最佳新演員林暉閔（左2）同台飆戲。（絡思本娛樂製作提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月10日