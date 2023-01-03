夏騰宏「模仿犯」半臉毀容 造型驚嚇姐姐柯佳嬿

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（中央社記者葉冠吟台北3日電）以90年代末、連續殺人案為背景的懸疑影集「模仿犯」將於今年第一季播出，柯佳嬿和夏騰宏飾演臨床心理師、攝影記者姐弟，其中夏騰宏的半臉毀容造型，一度嚇壞柯佳嬿。

改編日本推理女王宮部美幸同名暢銷小說的「模仿犯」，劇情錯綜複雜又燒腦，讓劇組團隊光是籌備就耗時逾2年，由「下半場」導演張榮吉、「噬罪者」導演張亨如共同執導，今天劇組發布導演拍攝幕後花絮。

張亨如指出此次影集改編的時空背景，是經過深思取捨後的在地化改編，「假設這整起連續殺人案是發生在90年代末，在媒體氛圍及檢警辦案的侷限之下，故事的主角與被害者要如何面對整起事件。」

張榮吉則分享：「宮部美幸原作最著重的就是社會觀察，所以這次在地化改編確實是一個挑戰。當你要把故事建構在一個我們熟悉的背景時，我們希望能夠去找到一個能跟觀眾貼合、共同經歷過的一個時代背景，才能讓觀眾有好的帶入感。」

金鐘視后柯佳嬿在劇中飾演主攻犯罪心理、協助分析凶手的臨床心理師，她也透過花絮分享，認為和兩位導演工作既像老師又像夥伴，能讓演員好好講述想法，也給予很大表演空間。

飾演柯佳嬿個性內向弟弟、在電視台擔任攝影記者的夏騰宏也笑言，小畢（張亨如）導演很細心，會要求每一句台詞的語氣頓點和眼神變化，阿吉（張榮吉）導演則是演完後就會對他豎起大拇指比讚，「跟他拍戲我都會很有自信，很有趣的導演組合」。

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花絮裡夏騰宏也首次曝光角色造型，右臉覆蓋著大面積傷疤近乎毀容，讓觀眾驚呼一時認不出來，連柯佳嬿也驚嘆：「我一直以為夏騰宏是那種會想要帥帥的演員，結果他不是，造型跟以前看到他的形象完全不同」。夏騰宏則笑回：「我不覺得這是扮醜，我覺得這就是這個角色的特色，很像我戴了個面具躲在角色裡面，我就很喜歡」。

曾以張榮吉執導的「下半場」榮獲金馬獎最佳新人的范少勳，也以風靡少女的夜店DJ參與「模仿犯」。范少勳透露接下角色原因就是張榮吉，「他來跟我討論劇本問我願不願意演的時候，我就說不管怎麼樣只要是你，我就一定會接」，果真一合作就很快對上頻率，也讓這回演戲放得更開。（編輯：陳仁華）1120103