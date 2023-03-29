吳慷仁睡前狂嗑「模仿犯」劇本 凶手入夢對他微笑

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（中央社記者葉冠吟台北29日電）華語懸疑劇「模仿犯」開播到數，今天劇組舉辦盛大首映會，飾演檢察官奮力緝凶的吳慷仁，被搭檔柯佳嬿讚帥度媲美木村拓哉，但戲外壓力大天天劇本放床邊還夢到凶手對他笑。

記者會上柯佳嬿大倆稱讚吳慷仁的表現，有如當年木村拓哉在HERO裡的檢察官帥度，更被全場幽默起哄說他是「木村慷仁」。兩人多年前曾在電影「渺渺」合作，不過當時吳慷仁飾演同志角色，睽違多時共演成了前男女朋友關係，讓吳慷仁打趣說是被柯佳嬿「掰直」了。

製作人湯昇榮現場也分享，前陣子吳慷仁到日本和「模仿犯」原著作家宮部美幸見面時，有被對方稱讚很帥，吳慷仁則接話：「但看完影片，老師（宮部）就說庹哥（庹宗華）很帥，庹哥可能是她的菜」，並透露拍攝期間他和庹宗華幾乎都是素顏上陣。

吳慷仁表示，每個演員拍「模仿犯」時都貫注全身心力，飾演菜鳥警察的侯彥西甚至為了一句台詞，紅著眼眶醞釀了3小時，「當下我笑他是傻孩子，殊不知我也常把自己搞得很累」。吳慷仁透露，他壓力大到每天都把劇本放在床邊，不僅常看到睡著，還曾夢到飾演凶手的演員對他不懷好意的笑，他只能在夢裡吼：「你笑屁笑」。

飾演熱血記者的江宜蓉則難忘和前輩「阿西」陳博正對戲，劇中阿西的孫女是連環命案受害者之一，「西哥一直在角色裡，光是念台詞就讓我很想哭，哭得太早還被導演制止說等一下」。

「模仿犯」是江宜蓉繼「華燈初上」後，再與吳慷仁合作，江怡蓉笑說忽然覺得對方很有男子氣概，「之前他演『寶寶』（第三性公關）時，我有一度懷疑慷仁哥是不是有點中性」，讓全場笑翻。

最後搶先看完全集，且在短短兩週就已2刷的柯佳嬿則說：「雖然這是懸疑推理影集，但會讓你看著看著哭了，一定要準備好衛生紙」。

「模仿犯」全劇10集，被翻譯成超過30種語言，將於3月31日一次在Netflix上架。（編輯：龍柏安）1120329