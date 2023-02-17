李心潔當3個孩子的媽 用愛換位思考獻導演首作

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（中央社記者葉冠吟台北17日電）金馬影后李心潔為擔綱監製的「孩子，你好嗎？」系列紀錄片，以「愛」為視角，獻出導演首作「山頂小屋」，也成為紀錄片「我的名字叫李心潔」主角，分享生命故事及教育理念。

除了演員及歌手身分外，李心潔還是3個孩子的母親，相當在乎孩子的成長過程和教育，因此在2007年，與同樣關懷兒童的演藝圈好友楊采妮、梁詠琪和許茹芸，共同成立小黃花慈善基金，致力通過改善學習環境和提供更好教育機會，協助弱勢孩子邁向更好未來。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，李心潔得知許多小朋友不能去學校上學，讓她開始思考孩子們的學習方式。她今天透過片商分享：「這世界沒有一個影片或一本書，是去教父母親教育孩子的步驟或流程，很多人都是在當了父母親之後，才開始學習去當一個爸爸和媽媽。」

李心潔和好友們決定以小黃花慈善基金名義，推動共4篇章的「孩子，你好嗎？」系列紀錄片，以身為母親的角度分享和孩子的相處，「同時父母在教育過程中，內心體會是什麼？我覺得也很重要」。她們也堅信孩子們的幸福源自無私的「愛」，宣揚愛與希望也正好是小黃花的主旨。

全系列以「愛」的視角為出發點，記錄並探討家庭關係和親子教育模式，以及父母、教育者與孩子間愛的互動交流。

除了李心潔執導、以華德福教育為主軸的「山頂小屋」，另外3部作品集結新銳導演陳勝吉與池家慶，分別推出以李心潔為紀錄片主角，分享她生命故事的「我的名字叫李心潔」、長期追蹤在家自學家庭的「鴕鳥騎士」、華文學校教育「我是誰？」，主題範圍多元。

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李心潔認為，每個家庭會面臨不一樣的教育問題，老師、家長和孩子在教育過程中扮演的角色相當重要。她表示：「所謂各式各樣的教育制度，要讓孩子達成怎樣的成就，對我而言意義不大。我認為重要的是，人活著這一生，能不能活出自己的樣子，找到生存的價值，不管在什麼樣關係中，都可以讓自己跟別人成為更好的人，這才是我覺得最棒的教育！」

「孩子，你好嗎？」將於3月31日在台上映。（編輯：管中維）1120217