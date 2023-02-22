柏林影展將頒獎 台中中山73特映2屆金熊得獎片

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（中央社記者王心妤台北22日電）柏林影展本週末將頒獎，台中中山73影視藝文空間3月也將放映2屆金熊獎最佳影片，包含「倒楣性愛與瘋狂A片」及「桃子樹的最後豐收」，另外還有「朝聖之旅」系列4部電影。

「倒楣性愛與瘋狂A片」（Bad Luck Banging Or Loony Porn）是羅馬尼亞喜劇片，電影以3段章節呈現社會現況。故事描述女教師的性愛影片外流，在校方與家長們眼光與道德鞭笞下，掀起生活波瀾。

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「桃子樹的最後豐收」（Alcarràs）劇情刻劃桃農的日常生活，因安裝太陽能板引起改變，片中不只有西班牙東部加泰隆尼亞風景，三代同堂的家人情感也相當動人。

另外的主題「朝聖之旅」3月起將播映「聖雅各的天空」（Camino Skies）、「告解高峰會」（The Confessions）、「不丹是教室」（Lunana: A Yak in the Classroom）、「阿拉姜色」（Ala Changso）。（編輯：李亨山）1120222