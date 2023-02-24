李心潔想當完美媽媽累積壓力 做慈善找到愛的力量

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（中央社記者王心妤台北24日電）影后李心潔關注兒童身心創立小黃花基金，擔任紀錄片「孩子，你好嗎？」監製。她今天承認有段時間太想成為完美的媽媽而給家人太大壓力，透過做慈善發現自己有強大的愛。

李心潔擔任監製，藉由「孩子，你好嗎？」系列4部紀錄片關注孩子們的身心健康，並在其中「我的名字叫李心潔」分享當媽媽的心路歷程。

李心潔接受媒體訪問表示，從前會執著很多事情，也容易以自我為中心，甚至因為想當個「完美媽媽」給家人壓力。她舉例，以前照顧女兒時，因為要在工作與家庭之間取捨有過怨氣，加上生活步調快，直到接觸禪修後，才懂得放慢腳步學會生活，也學會放過自己。

李心潔表示，像是曾遇過雙胞胎兒子把奶粉打翻在地，現在已經能很快轉換生氣的情緒，對孩子們說「以後不能這樣，來清乾淨」，能夠和孩子溝通並陪伴收拾後果。另一次遇到孩子們將廚房灑滿水在滑水，也能改變心境想成「全家動起來打掃，這樣好像也不錯」。

被問到和藝人楊采妮、梁詠琪、許茹芸共同創立小黃花基金，李心潔表示，四人一直希望能幫助貧窮的孩子，第一個中心選在馬來西亞吉隆坡設立。李心潔說，首要是餵飽孩子們，等到孩子們長大，也會讓孩子們學習一技之長。

李心潔分享，小黃花基金已經創立16年，曾經鼓勵過輟學的孩子重新回到學校以及學會一技之長，那孩子現在已經能自食其力也照顧好家人。

李心潔說：「這樣一路做下來讓我很感動，一直覺得做慈善不是我幫助別人，遇到的每個人跟小孩才是我的菩薩，他們讓我看見自己有多強大的愛跟慈悲心。」

李心潔也說，當藝人的生活比較狹窄，「但我踏出這一步後，認識不同世界的人，更貼近以前不會接觸的人，也認識不同世界的人，讓我成長很多」。她認為，做慈善時能拋開藝人負擔，專心想著怎麼做對孩子最好，「那種無我，對我的心靈是很好的」。

「孩子，你好嗎？」系列紀錄片將於3月31日上映。（編輯：管中維）1120224