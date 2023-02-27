拯救吉卜力代表作 「魔女宅急便」首登台灣大銀幕

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）吉卜力工作室經典作「魔女宅急便」將首登台灣大銀幕，推出數位紀念版。這不僅是導演宮崎駿首次處理青春期題材作品，也拯救了因「龍貓」、「螢火蟲之墓」票房失利的吉卜力。

動畫電影「魔女宅急便」改編自日本作家角野榮子的同名小說，由吉卜力工作室於1989年推出，日本動畫大師宮崎駿擔任監督和腳本編劇，音樂大師久石讓負責譜曲。

故事描述13歲的小魔女琪琪帶著媽媽的掃帚，和黑貓吉吉結伴到海邊小鎮克里克展開修行之旅。在麵包店老闆幫助下，琪琪利用掃帚飛行的專長，做起快遞工作，也認識了對飛行充滿憧憬的新朋友蜻蜓。然而某天，琪琪的魔法竟突然消失了。

對於吉卜力工作室來說，「魔女宅急便」是別具意義的作品。在經歷「龍貓」與「螢火蟲之墓」票房失利後，吉卜力製作費高達4億日圓（約新台幣9000萬元）的第5部作品「魔女宅急便」，一度讓投資方對他們失去信心。

所幸「魔女宅急便」在日本上映後，總票房高達43億日圓（約新台幣9.7億元），成為日本當年度票房最高電影，也為吉卜力往後的商業合作奠下基礎。

「魔女宅急便」是宮崎駿首次撰寫關於「青春期」題材的劇本，懷抱著要向「在獨立與依賴的夾縫中徬徨猶豫的年輕觀眾致意」的想法，並參考製作人鈴木敏夫當時13歲的女兒來刻畫人物角色，腦海中便浮現出小魔女琪琪和黑貓吉吉身影。

而琪琪頭上大大的紅色蝴蝶結，是宮崎駿在咖啡廳的餐巾紙上隨手勾勒出的線條，象徵著青春期少女手中還沒有能保護自己的明確之物。黑貓吉吉也不只是寵物，更是另一個自己，與吉吉的對話也是與自己的對話。

故事最後，琪琪再也無法和吉吉對話，暗示她已經不需要分身，一個人也能在異鄉好好生活下去，細膩刻畫少女成長過程的心境轉折。

「魔女宅急便」數位紀念版將於3月31日在台上映，復古書卡收藏雙人電影套票已開始販售。（編輯：張雅淨）1120227