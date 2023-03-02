「跑山獸」揭與魏德聖特別緣分 妻子曾是劇組演員

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（中央社記者葉冠吟台北2日電）導演魏德聖受家庭實境節目「誰來晚餐14」邀請，拜訪來自捷克、有「跑山獸」稱號的登山搜救高手羅培德一家，有緣的是，他的妻子Eva十年前曾參演魏德聖作品「賽德克・巴萊」。

魏德聖是台灣知名導演，2008年執導的電影「海角七號」賣破新台幣5.3億元，至今蟬聯台灣國片票房冠軍，電影「賽德克・巴萊」更獲得第48屆金馬獎最佳劇情片肯定。特別的是，受訪者「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）的妻子Eva，就在片中飾演莫那魯道之子塔達歐的老婆，此次相聚讓3人特別興奮。

「跑山獸」自從定居台灣後，時常參與台灣山難救援，但近年工作量增多讓他坦言充滿壓力。魏德聖則以過來人之姿鼓勵，稱讚他們推廣登山安全的影片相當吸引人，更強調：「我今天是來看英雄的！」

魏德聖與「跑山獸」同樣身兼團隊領導者與創業者身分，聊到工作觀點，魏德聖建議找夥伴不要找與自己相同專業的人，「負責打仗的就專心打仗、做外交的認真做外交，這樣才能一起做好一件事。如果工作遇到瓶頸，就去聽聽別人的壓力，甚至對方的壓力在某方面高過於你時，或許你就會覺得這其實也沒什麼了。」

魏德聖認為，若只因自己能力可及，便把所有事情往自己身上攬的話，只會讓自己壓力會越來越大，對人性越來越悲觀。

提及壓力問題，魏德聖敞開心胸吐露這幾年衝刺事業的疲憊。尤其當遇到資金出問題時，魏德聖說，當時真的瀕臨崩潰邊緣，每晚幾乎都要靠酒精入睡，「可是喝到讓自己可以睡著的狀態，其實半夜還是會醒過來，一醒過來又會更痛苦。」

魏德聖感嘆認為，人不管活到幾歲，就算是已到七老八十，還是在尋找一個興趣跟工作的平衡點。餐桌上魏德聖與「跑山獸」家庭彼此交流心得，意外鼓勵了彼此、療癒對方，也讓魏德聖直呼：「還好有來、還好有來！」

「誰來晚餐14」每週五晚上9時於公視頻道首播，同步於官方YouTube頻道直播。（編輯：李亨山）1120302