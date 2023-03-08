劉德華有意演「流水落花」被拒 鄭秀文：太帥不行

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香港天后鄭秀文（右）以電影「流水落花」第10度挑戰香港金像獎影后，她和片中男主角陸駿光（左）8日接受台灣媒體線上聯訪，分享拍攝趣聞。（甲上娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月8日

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（中央社記者葉冠吟台北8日電）香港女星鄭秀文以電影「流水落花」第10度挑戰香港金像獎影后，今天她和男主角陸駿光接受台灣媒體線上聯訪，她透露香港天王劉德華原有意參演，但因為「太帥、太明星」，最終被她和導演婉拒。

鄭秀文今天奪下第29屆「香港電影評論學會大獎」最佳女演員獎，這次再角逐香港電影金像獎影后，她坦言，「這麼多年訓練到不敢有想法，到時候就是用坦然的心態，去接受一切的結果。」

雖然導演杜琪峯、好友劉德華都力挺她，不過鄭秀文笑說，兩人是她的朋友與最大的伯樂，但他們的支持並不影響評審分數，「我也尊重評審的評分標準」。

鄭秀文在「流水落花」飾演寄養家庭母親，照顧不同孩子，更以素顏造型亮相，她表示，角色「天美」不需要很完美的面孔，「演到50幾歲，憔悴、皺紋，臉上不完美的呈現也是必須要的，我覺得演員需要很誠實地面對自己。」

鄭秀文和老公許志安愛情長跑多年，結婚近10年並沒有孩子，她坦言有動過「寄養家庭」念頭，後來覺得個性不適合照顧小孩、也沒有經驗，尤其常需要外出工作，最後便作罷。不過愛貓的她，倒是成為「貓咪中途之家」。

在電影裡，鄭秀文與丈夫陸駿光因兒子過世有了心結，丈夫甚至一度外遇，兩人最終選擇彼此原諒，現實生活裡丈夫許志安也曾爆出外遇緋聞。

被問及如何經營夫妻關係，鄭秀文回應，時間是最好的良藥，能修復彼此關係，「一件事看起來很壞，但講出來會有2種不同結果，一種是完了、爛掉了，另一種是捅破後有所突破。」

鄭秀文直言，她從信仰裡學到很多，但每對夫妻相處經歷都不同，「原諒是很好的選擇，但未必適合每個人，如果別人在我身上得到啟發也很好。」

近期劇組受訪時曝光劉德華曾有意想演陸駿光的角色，希望通過自己力量來幫助「流水落花」，卻被導演賈勝楓和鄭秀文否決。鄭秀文笑說，「華仔演得很好，但他太明星、太帥，我跟他演喜劇形象也太深入人心，我們覺得外貌貼地的男演員比較好」，後來看完成品覺得找陸駿光是正確的。

鄭秀文表示，劉德華不僅毫無芥蒂、還大力支持她，「我是那麼幸運，在演藝圈找到這麼好的朋友，理解又不自私，謝謝華仔給予我們support（支持）。」

鄭秀文最後透露，3個月前其實有來台灣參與短片拍攝，甚至前2週又來拍MV，還偷偷大啖台北的詹記火鍋，直呼「芋頭丸真材實料，詹記好好吃！」陸駿光曾為電影「G殺」來台參加金馬獎，還和太太展開環島旅行，對台南至今念念不忘。

「流水落花」將於17日在台上映。（編輯：張雅淨）1120308

香港天后鄭秀文在電影「流水落花」中飾演一名寄養家庭母親，要照顧不同孩子們，更洗淨鉛華以素顏造型亮相。（甲上娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月8日