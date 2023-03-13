Selina宣布懷孕 幸福被「小腰果」選中當媽

（中央社記者葉冠吟台北13日電）歌手任家萱（Selina）今天宣布懷孕喜訊，和男友小徐有新生命「小腰果」，目前已滿12週，她甜蜜透露被寶寶選中，彷彿獲得無與倫比的光榮與驕傲，相當感動。

41歲的Selina去年認愛小7歲的圈外男友「小徐」，總散發幸福氣息，今天更無預警在微博廣播節目公布懷孕消息。她表示兩人認真交往1年多後，由於自己年齡步入4字頭，得考量孕育下一代問題，「相愛的兩個人，如果老天爺有這個緣份，給我們下一代，那我們就擁抱這個緣分」，開始積極備孕。

Selina吐露初期持續沒好消息，一度有點失落，直到今年1月1日起床後，她上吐下瀉，本以為是先前旅遊、跨年玩得太瘋，身體要還債、得腸胃炎。隔幾天剛好到了驗孕週期，抱著隨性的心態簡單測一下，竟發現成功懷孕，甚至不信邪多測了3種，試劑都顯示2條線，「我立刻眼淚噴出來，我要當媽媽了！」和男友小徐兩人共同喜極而泣。

Selina在節目裡分享懷孕的種種心情，1月發現懷孕時「小腰果」已是4、5週，到第2次產檢就聽得見心跳，讓她整個措手不及再次爆哭，「哇，這是真的，有生命的！」

不過，她表示身體陸續出現許多懷孕的不適症況，包含嚴重便秘、出現汗皰疹、毛囊炎，懷孕兩個月後嗅覺變得非常靈敏，容易噁心，原本愛擦的香水、暈車用的薄荷棒都不能使用，「即使這樣我還是希望小腰果，會很健康，很小心翼翼的呵護他」。

Selina說，雖然懷孕初期本來就容易脹氣，雖然才3個月但肚子大到離譜，旁人還以為6個月了。她坦言自己肚裡除了脂肪和胎兒，2022年健康檢查還多發現4顆肌瘤，最大的一顆甚至有4公分。幸虧醫生跟他說，肌瘤位置不影響寶寶發展，也只能樂觀自嘲：「現在肚子非常飽滿，但還是充滿希望。」

對於成為媽媽的心情，Selina表示自己是被寶寶選中，「有種無與倫比的自信和驕傲，無上的光榮」，也沒想到在已經41歲，平常又熬夜摧殘身體的狀況下，還能成功自然懷孕，讓她相當感恩。

為什麼會選在今天公布，Selina哽咽說，2019年過世的愛犬Pinky就是在這天離開，「Pinky對我來講就是我人生中的第一個小孩」，希望愛犬能祝福「小腰果」一切順利。關於未來結婚計劃，Selina經紀人告訴中央社記者由於懷孕這件事先發生，婚事會再討論。（編輯：李亨山）1120313