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陳亞蘭把戲班故事搬上螢幕 檢場挑戰零台詞角色

2023/3/21 14:01
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（中央社記者葉冠吟台北21日電）金鐘視帝陳亞蘭攜手導演葉天倫推出刻畫歌仔戲外台戲班故事的新劇「勇氣家族」，今天在宜蘭開鏡，檢場更為好友演出「一句台詞都沒有」的聾啞人士，直呼是從影以來難度最高的角色。

「勇氣家族」講述外台戲班，在移動的戲台經歷悲歡離合、笑淚交織的人生，卡司集結莊凱勛、檢場、林雨宣、茵聲等人。陳亞蘭希望透過這部戲，能重現歌仔戲在外台戲的辛酸甘苦：「我從小在廟口看戲長大，這次想把過往看到的風光，到現在他們面臨的困境，用時代的縮影方式，呈現給觀眾。」

去年以「嘉慶君遊台灣」奪得「戲劇節目男主角獎」的陳亞蘭，被問到這次有沒有期望拿下什麼獎項，檢場和莊凱勛紛紛笑喊「最佳製作人獎」、「最佳戲劇獎」。陳亞蘭表示：「我們演員用盡全力，把好作品呈現給大家，從來沒有把要不要得獎放在心上。」但也隨即補話：「當然我們每位演員用心去演，相信評審都看得到，如果願意給我們機會，最佳男主角獎、最佳女主角獎，就都在這裡等你！」

檢場在劇中飾演天生聾啞但聰明善良的「阿三伯」，原本樂於不用背本的檢場，一到讀本現場發現「特殊的角色設定」讓他煩惱隨即而來。

檢場指出，雖然他一句台詞都沒有，但在劇中要不斷「自創手語」和人溝通，「我要經常揣摩這動作要如何比，想到焦慮失眠，雖然不用背本，卻是我從影以來，難度最高的一次。」陳亞蘭則笑說：「我們就是專門來考他的！」

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而曾練過京劇武生的莊凱勛，近日也為「勇氣家族」重新操練身段，也忍不住苦笑：「最近在練掃腿、翻滾，才發現體力大不如前，以前能連續翻滾，現在只能單次翻滾。」

製作人葉天倫表示：「我從小就看歌仔戲長大，剛好有這機緣和皇帝亞蘭姊合作，我們先合作舞台劇，合作後我完全感受到歌仔戲迷的熱情，希望這次作品，能再次喚醒大眾對歌仔戲的關注。」本劇預計於2023年於華視主頻、公視台語台同步首播。（編輯：李亨山）1120321

#陳亞蘭
#莊凱勛
#葉天倫
陳亞蘭
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