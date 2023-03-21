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馮淬帆為驚悚片新作露面 不忘叮嚀「我是台灣人」

2023/3/21 17:42（3/21 18:04 更新）
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男星馮淬帆為驚悚電影「蝴蝶大廈」睽違5年再接戲演出，長年定居台灣、取得中華民國身分證的他更不忘叮嚀大家：「我是台灣人」。（松露文創提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月21日
男星馮淬帆為驚悚電影「蝴蝶大廈」睽違5年再接戲演出，長年定居台灣、取得中華民國身分證的他更不忘叮嚀大家：「我是台灣人」。（松露文創提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月21日
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（中央社記者葉冠吟台北21日電）演員尹馨首度挑戰的驚悚片新作「蝴蝶大廈」今天舉辦開鏡儀式，久違螢光幕的香港諧星「幽默祖師」馮淬帆不僅軋上一角，定居台灣36年的他不忘提醒大家：「我是台灣人。」

「蝴蝶大廈」由導演錢人豪執導，描述尹馨飾演的女主角「陳薇」，因經濟拮据、帶著年幼女兒暫時住進蝴蝶大廈，入住後卻怪事頻傳，發生一連串靈異事件與意外。故事靈感源自台北兩座知名大樓，包含發生多起意外奪走超過20條命的「錦新大樓」，以及曾發生跳樓事件，結果壓死肉粽攤販的「林森觀光大樓」。

為呈現猛鬼大樓和來自地獄的角色，劇組邀請到恐怖片「咒」特效化妝師儲榢逸與特效團隊，在500坪攝影棚還原早期台灣公寓大廈的內部空間。錢人豪表示，這個攝影棚是演藝圈前輩廢棄10年的場地，花了1個多月搭景，還另外把整棟廢棄的士林警局租下，「畢竟會怕吵到鄰居，這樣拍得比較過癮」。

全片找來演員尹馨、馮淬帆、曹佑寧、白潤音、蔡振南、莊凱勛、安心亞、曾莞婷參演。其中77歲的馮淬帆以香港導演王晶執導的港片「最佳損友」角色「牛頭帆」走紅，著名台詞「香蕉你的芭樂」更深植人心，這回在「蝴蝶大廈」飾演曹佑寧的爺爺、大樓管理員「梁伯」。

錢人豪說，當初寫劇本時，腦海就浮現馮淬帆在港片「老笠」形象，透過各種機會聯繫上、力邀對方參演。對於時隔多年再演戲，馮淬帆表示，前幾年因為COVID-19疫情，推掉不少來自台灣、香港、中國的邀約，在正常情況下，除非是他非常不喜歡劇本，不然都願意演出。

馮淬帆直言，早年接了很多爛戲，是他「一輩子的恥辱」，甚至讓他發誓不再演喜劇，寧願多演反派或大爛人，「那些鬧劇鬧到不是人，我聽到搞笑2個字就討厭」，並批評導演王晶害慘很多人，他本身也不喜歡「香蕉你的芭樂」這句台詞。

馮淬帆雖出生於中國廣東、成長發展於香港，但早在1986年就取得中華民國身分證，並定居台灣長達36年。自稱「老頑童」的馮淬帆說，他在台灣各處都有好朋友，閒暇時會在家玩電腦、寫劇本或打撞球，目前還有幾個心願，「在走之前導一部電影，或演一個壞到不得了的大反派」，離場前也不忘說：「希望大家要記得我是台灣人。」

「蝴蝶大廈」預計今年上映。（編輯：張雅淨）1120321

導演錢人豪（右3）驚悚新作 「蝴蝶大廈」挑戰改編台北兩幢知名大樓事件，21日舉辦開鏡儀式，演員白潤音（後左）、林采潔（前左）、尹馨（後左2）、馮淬帆（右起）、曹佑寧出席。（松露文創提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月21日
導演錢人豪（右3）驚悚新作 「蝴蝶大廈」挑戰改編台北兩幢知名大樓事件，21日舉辦開鏡儀式，演員白潤音（後左）、林采潔（前左）、尹馨（後左2）、馮淬帆（右起）、曹佑寧出席。（松露文創提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月21日
#馮淬帆
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