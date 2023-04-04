胡宇威新戲接觸首例確診者 演到心痛讚醫生是英雄

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（中央社記者王心妤台北4日電）迷你劇集「打怪任務」描述醫護面對COVID-19疫情狀況，演員胡宇威透露，演出接到首例確診病患時全身起雞皮疙瘩，對於醫護付出感到心痛，他更誇獎醫生就是心目中的英雄。

大愛電視今天發布新聞稿表示，「打怪任務」描述台北慈濟醫院醫護團隊在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）3級警戒期間，醫護人員站在第一線的狀況。

胡宇威飾演感染管制中心副主任、也是小兒科醫生，他表示，看劇本時就知道有接觸首例確診病患的戲，真正演出時演到全身起雞皮疙瘩，想到自己確診時會擔心身邊親友狀況，醫生卻要顧及整個醫院，內心要非常強大，「演到心在抽痛，已經把這個肩負重任的醫生認定是心目中的英雄。」

胡宇威提到，演出的壓力都靠運動紓解，殺青後最想煮菜與家人同樂，以及出國走走。

胡宇威表示，一場要幫小朋友看病的戲用了很多氣球、玩具和糖果，但他有自信對小朋友很有辦法，因為過去當過武術老師，與小朋友互動密切，還懂得因材施教跟溝通。

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「打怪任務」部分戲在台中慈濟醫院拍攝，真實醫院場景也讓畫面更顯真實。製作人唐在揚表示，劇本是真實故事改編，醫護人員是人、不是神，有家人也可能會感染生病，內心的煎熬與體力都是挑戰。

唐在揚說：「『打怪任務』不是笑中帶淚，而是淚中帶笑。一場疫情映照出人類的脆弱與渺小，再先進的科技也變得微不足道，在如此艱難的疫情下，醫護人員仍舊不負使命，是多麼難能可貴。」（編輯：張雅淨）1120404