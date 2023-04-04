李心潔面對原生家庭黑暗面 主動寫信解開父女心結

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影后李心潔在紀錄片「我的名字叫李心潔」中分享家庭生活與自我成長過程。（甲上提供）中央社記者王心妤傳真 112年4月4日

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（中央社記者王心妤台北4日電）影后李心潔推出「孩子，你好嗎」系列紀錄片並公開家庭生活。李心潔表示，拍攝過程曾感到痛苦，但理解家庭中黑暗與光明面會共存。她分享剛出道來台時是靠寫信解開父女心結。

李心潔近日以監製和導演身分推出「孩子，你好嗎」系列紀錄片，其中「我的名字叫李心潔」聚焦她的家庭生活與成長背景，李心潔也敞開心胸和觀眾分享成長過程。

李心潔接受中央社專訪表示，拍攝過程中其實一度感覺很痛苦，因為當初設定沒想談得這麼深入，像是回到兒時居住老家的過程，也是不自覺就談起童年往事並落淚。李心潔表示，後來持續自我鼓勵，創作要非常真誠跟赤裸。

李心潔表示，從過程中理解到家庭不會只有美好時刻，也有黑暗面，「家人之所以是家人，是大家一起扶持面對跟處理，我覺得要呈現出那一面。做了決定以後，我就放下了（痛苦）。」

李心潔坦言，因為父母是相親認識的，父母爭吵時總讓她開始思考「愛」的定義，甚至想逃離家裡。李心潔表示，高中畢業後來到台灣發展，在陌生環境下，她決定親筆寫信和爸爸談話，寫下心聲和想跟爸爸說的話。

李心潔說，爸爸當時是邊哭邊看著信，這封信成為解開父女心結的鑰匙，「我會經常跟他說我愛你，這是件溫暖的事情。」這也讓她意識到只有決定行動，事情才會改變。

李心潔2007年與好友楊采妮、梁詠琪、許茹芸共同創立「小黃花慈善基金」，期望幫助世界各地的弱勢孩童。李心潔表示，平時就會帶著女兒跟雙胞胎兒子一起去做公益，期待透過身教讓孩子們知道分享的美好。

李心潔也透露，「我曾跟女兒說，有天我會老，我希望把小黃花基金交給妳，她也默默的點頭。希望精神跟運作可以持續下去，就算我們不在，還可以繼續幫助需要的人。」

「孩子，你好嗎？」上映中。（編輯：李亨山）1120404