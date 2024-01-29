蜂刑者收740萬美元 螫跑辣妹登北美票房冠軍

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（中央社洛杉磯28日綜合外電報導）北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天表示，動作片「蜂刑者」本週末估計收進740萬美元，擊敗前兩週冠軍「辣妹過招」登上北美票房龍頭寶座。

法新社報導，影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）分析師葛羅斯（David A. Gross）表示：「蜂刑者（The Beekeeper）很受歡迎。它並非老套的動作片，那類動作片很快就消失了，但蜂刑者是能拍系列電影的。」

葛羅斯估計，上映僅3週、成本約4000萬美元的「蜂刑者」，最終能在全球撈進1.5億美元的票房收入。

時隔20年以音樂劇版本再登大銀幕的 「辣妹過招」（Mean Girls），本週末在北美有730萬美元票房，上映3週下來美加累計票房來到6080萬美元，對製作成本約3600萬美元的電影來說，這已經是相當不錯的成績。

上映第7週的夢幻歌舞片「旺卡」（Wonka）則以590萬美元進帳排在第3。這部製作成本達1億美元的作品，全球票房已超過5.5億美元。

適合闔家觀賞的動畫片「飛鴨向前衝」（Migration）以520萬美元穩居本週北美票房第4的位置，美加總票房一舉突破1億美元大關。

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第5的是浪漫喜劇片「愛愛愛上你」（Anyone But You），本週末進帳480萬美元，北美累積票房達7120萬美元，海外累積收入達5500萬美元，總票房為1.262億美元。

排名第6至第10的作品依序為：「鬥士」（Fighter，暫譯），380萬美元；「可憐的東西」（Poor Things），300萬美元；「美國小說」（American Fiction），290萬美元；「水行俠 失落王國」（Aquaman and the Lost Kingdom），280萬美元；「哥吉拉-1.0」（Godzilla Minus One），260萬美元。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130129