作家吳曉樂揭性暴力受害者困境 社會壓力讓人難言

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（中央社記者葉冠吟台北1日電）論壇實境節目「公視主題之夜SHOW」本週探討性暴力議題，作家吳曉樂揭露性暴力受害者對「說出來」的畏懼與困境，感嘆社會總會傳遞「弱者會被要求要體諒強者」觀念。

台灣＃MeToo運動於2023年5月開始，一連串性騷擾事件被曝光，許多受害者選擇站出來說出自己的故事。「公視主題之夜SHOW」播出2部短片「我的秘密Vlog」與「夜車上的飛蛾」，揭露兒童與女性性暴力發生情境，映後論壇也邀請多名來賓分享遭遇性暴力事件後經歷的創傷、轉變與自我重建。

曾在職場遭遇性騷擾的作家吳曉樂坦言，當時隱約有種不知道是否該講的感受，「好像是準備要去撕開一個你不曉得那到底是什麼的東西，以及不曉得這幾年來你到底有沒有好？」

吳曉樂不諱言她對「說出來」感到恐懼，也無奈受害者面對社會得承受二度傷害的困境，「這跟台灣社會一個很大的文化有關，通常弱者會被要求去體諒強者，被教導不要相信自己的感覺，一定是你誤會了什麼」。

人本教育基金會校安中心主任張萍以她處理校園性侵案長達20年經驗分析，「說出來」是件非常困難的事。

張萍以職場和校園等場域的「權勢性侵」為例，「他們很容易用社會既有的貞操觀，去綁架受害人」，社會對性侵有很多迷思，包括會想像一個完美的受害人，譬如要很端莊，要有抵抗，但這些檢討都沒有意識到性侵害背後，其實是一種「權力不對等關係」，整個社會的貞操觀讓受害者有羞恥感，致使受害者更不敢說出來和提告。

據現代婦女基金會調查指出，高達4成受害者不曾向任何人提及受暴事件，大多擔心證據不夠充足，或害怕案件帶來的羞恥感破壞原有的生活秩序，而獨自承受創傷。

張萍強調家長態度坦然的重要性，應以「主張權利」取代「自我保護」的概念教育孩子，當身體自主權被侵犯時可以拒絕，降低他們的自責與羞恥感，讓孩子願意把遭遇的事情說出來，避免持續受害。本集節目將於2日晚上10時在公視首播。（編輯：李亨山）1130201