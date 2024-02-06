紀錄片前進晶片大廠 揭美光機密「星艦指揮艙」

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（中央社記者葉冠吟台北6日電）聚焦台灣傲視全球產業冠軍的紀錄片「台灣超級工廠」，首集帶觀眾深入記憶體晶片大廠美光科技廠房，曝光美光首次對外公開的核心控制中心「星艦指揮艙」，確保每日製程都達到完美精準。

「台灣超級工廠」（Taiwan's Mega Factories）全系列共5集，每集30分鐘聚焦台灣享譽世界的工廠，帶領觀眾親臨現場，透視冠軍產業秘密，除了首集的半導體，還有逾70年高粱酒廠、全球豪華遊艇製造商、全球前3大家用健身器材大廠及玻璃產業龍頭等。

製作人高偉豪表示，台灣傲視全球的產業冠軍過去往往以「產品」出現在消費者面前，但鮮少人探究其背後的製造歷程，此系列將解析這些產業冠軍背後故事。

而提到台灣產業冠軍，高偉豪表示，絕不能錯過等同於台灣在國際代名詞的「半導體」產業，本次拍攝的美光科技為全球記憶體晶片大廠，近年來持續在台灣擴廠，也是外商投資台灣的指標個案。

影片開頭，即帶領觀眾進入被美光員工以「星艦指揮艙」（star ship）稱呼的控制中心，其管控全廠水力、電力、空調及化學品，並視廠區情況調度，是全廠營運極為重要的單位。

影片更大量運用3D動畫，解析數十億個電晶體如何堆疊在比指甲小的晶片內運作，同時運用空拍技巧，帶領觀眾由空中縱覽台灣半導體聚落。

提及台灣半導體在世界的重要，台灣半導體研究中心主任侯拓宏表示，台灣晶圓代工在全球占將近7成，先進製程則高達9成，後端封裝及測試的部分更是全球第一名。

台灣美光董事長盧東暉表示，「台灣是美光全球先進製程與封裝測試布局的重要一環，近年來美光科技加緊腳步，不斷投入先進DRAM（動態隨機存取記憶體）技術研發與大規模量產，更於去年11月宣布在台興建台中四廠，以滿足人工智慧、雲端及邊緣運算等新興科技的需求。」

盧東暉表示，截至目前為止，美光投資台灣已逾300億美元（約新台幣9403億元），全台擁有超過1萬名員工，協助台灣強化半導體產業發展，他也期待透過這次拍攝，呈現台灣半導體產業對於全球產業的重大意義。

本集今天在TaiwanPlus官網及TaiwanPlus Docs YouTube頻道全球首播。（編輯：張雅淨）1130206