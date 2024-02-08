「還錢」致敬經典劫盜片 王鼎霖靠綜藝短劇獲靈感

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（中央社記者王心妤台北8日電）王鼎霖執導的賀歲片「還錢」耗時近3年準備劇本，他表示，片中放入「老派」的紅外線防盜裝置是向經典劫盜片致敬，而群演的逗趣對話則是靠台灣搞笑短劇的養分累積。

王鼎霖曾執導電影「第九分局」，今年再自編自導「還錢」，故事描述一群大盜慘遭黑吃黑，不得已狀況下，只能想辦法巧妙把錢還回去。

王鼎霖接受中央社記者專訪表示，從靈異搞笑片「第九分局」開始，就一直希望做出類型片，這次鎖定劫盜片，除想跟經典致敬也考慮台灣拍攝環境，「我們不可能跟好萊塢一樣有大成本，劫盜片能靠『騙術』，如果創意夠好，就能透過一些技巧給觀眾趣味。」

王鼎霖表示，劫盜片也是經典片種，片中刻意使用一些「老派」的偷盜元素，像是「紅外線防盜裝置」，「肉眼看不到的紅外線，主角會做出滑稽動作，配上音樂刺激，這是很經典的元素。」

王鼎霖分享，他最愛的劫盜片是「瞞天過海」系列，這系列將更多故事留給所有演員的群戲，對觀眾而言，角色們鬥嘴和相處也是一大看點，「還錢」也有此企圖心。

演員蔡凡熙飾演愛講冷笑話的駭客、林哲熹變成寡言壯男、李明忠是愛亂接哏的大叔、文青女神蔡思韵則成加入偷竊集團的前女友，每個演員都有不同於以往的形象。

王鼎霖笑說，不同的形象轉變除讓觀眾耳目一新，更希望透過角色的立體，讓觀眾覺得他們只是對話也很有趣，「如果有下一集，我更希望放大他們的魅力跟立體度，讓觀眾期待下次會跟著這群人去玩什麼。」

對於群戲的笑話哏拋接，王鼎霖不諱言這些養分有受到父親王鈞影響，王鈞是台灣資深電視製作人。王鼎霖表示，設計「還錢」台詞時，就從過去台灣節目會有的搞笑短劇汲取養分，拿捏搞笑節奏和堆疊笑點上都有很大幫助。

春節將至，「還錢」即日起上映，王鼎霖期待全家團圓外，也能走進戲院看場電影，「笑著進去，也笑著出來，希望我們片場的歡樂活力能透過大銀幕傳遞給大家。」（編輯：龍柏安）1130208