洛史都華高雄演唱會取消 亞洲巡演剩泰星日3國

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（中央社記者陳昱婷台北8日電）有「搖滾公雞」封號的英國巨星洛史都華（Rod Stewart）原規劃在3月來台開唱，然而主辦單位今天公告，演唱會因不可抗拒因素取消，亞洲巡演僅泰國、新加坡和日本沒有異動。

洛史都華舉辦Live in Concert, One Last Time巡迴演唱會，規劃3月4日從馬來西亞吉隆坡起跑，接著到泰國曼谷、高雄、菲律賓馬尼拉、香港等地開唱，其中高雄場3月9日在高雄巨蛋登場，原先將是他相隔近30年後再度來台。

台灣主辦單位理想國今天在臉書公告退票辦法，表示因不可抗拒因素，很遺憾的3月9日洛史都華高雄場演唱會確定取消。

除此之外，吉隆坡、馬尼拉和香港場次主辦單位皆在官網上標註演唱會取消，曼谷、新加坡、日本東京和歐洲場次則無異動。

79歲的洛史都華出道逾60年，仍靠著充滿磁性的嗓音吸引跨時代粉絲。他是美國樂壇60年代中期後的標誌性人物之一，以蘇格蘭血統為傲，而自稱是「蘇格蘭搖滾歌手」。

洛史都華已累積10張英國金榜冠軍專輯，風格涵蓋流行、民謠、迪斯可、藍調音樂等，包含Da Ya Think I'm Sexy？、Maggie May、Have I Told You Lately等多首經典歌曲。

洛史都華宣布舉辦Live in Concert, One Last Time巡迴演唱會時表示，距離上次亞洲巡迴已經15年，等了太久，迫不及待演唱經典歌並呈現這場精彩大秀給觀眾，這將是樂壇的盛大聚會。（編輯：林恕暉）1130208