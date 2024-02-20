「品嚐新台灣」談在地精緻餐飲文化 2/25公視開播

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（中央社記者王心妤台北20日電）台灣首部精緻餐飲紀錄片「品嚐新台灣」25日將在公視開播，片中訪問海外奮鬥的年輕廚師，走進校園看餐飲業如何培育下一代，也走進部落尋找在地美味，看見台灣美食文化。

製作單位「Taster美食加」負責人Liz（高琹雯）表示，5集「品嚐新台灣」耗時2年製作，除了走遍台灣，也遠赴丹麥哥本哈根、美國舊金山等地拍攝，對台灣的美食文化發展有更深理解。

「品嚐新台灣」首集從2022年亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）頒獎典禮開始，講起林恬耀、林泉、田原諒悟等主廚承受的心理壓力。

第2集赴舊金山拜訪COVID-19疫情期間前往海外學藝的年輕廚師魏宏丞與傅昭蓉，並訪談主廚何順凱、賴思瑩，以及江振誠談精緻餐飲的意義，並前往餐飲學校拍攝。

第3集談主廚郭庭瑋、林恬耀如何發揮食材美味；第4集打破台灣南部只有小吃的印象，一窺本土養成的主廚簡天才、海外歸國的主廚廖偉廷及日本米其林餐廳來台拓展的料理長藤本詳一的奮鬥史，以及辦桌總舖師「阿勇師」和阿霞飯店接班人吳健豪談心中的台灣味。

第5集則探訪部落，在台東長濱的楊柏偉、屏東霧台的彭天恩都用本地食材打造摩登的原住民菜餚。

「品嚐新台灣」將於25日下午3時在公視播出，將一次播出2集。（編輯：張雅淨）1130220